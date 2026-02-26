Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Biệt thự tân cổ điển tối giản, hoà mình với thiên nhiên

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách tân cổ điển tối giản, không gian được thiết kế sang trọng nhưng vẫn có những “khoảng thở” để gia chủ hoà mình với thiên nhiên và những trải nghiệm sống đúng nghĩa của một gia đình trẻ.

Căn biệt thự có diện tích 180m2 với không gian được xây dựng với mong muốn tìm kiếm một không gian nghỉ ngơi cuối tuần, tách khỏi nhịp sống đô thị ồn ã.

Thay vì lựa chọn một hình thức kiến trúc cầu kỳ thường thấy ở dòng biệt thự tân cổ điển, nhóm thiết kế đi theo hướng tiết giảm chi tiết, giữ lại những đường nét đặc trưng nhưng làm mới bằng tư duy hiện đại.

ce5f97629b2d809c1934f21dbe95a8d3.jpg
bdfd4ab71f2f9b7985c6ae4a535b298b.jpg

Ấn tượng đầu tiên về công trình là hình khối rõ ràng, cân xứng. Mặt tiền sử dụng các mảng tường lớn, kết hợp hệ cửa vòm cao, tạo nên nhịp điệu mềm mại trên nền kiến trúc khỏe khoắn. Không quá nhiều phào chỉ hay phù điêu, ngôi nhà ghi điểm bằng tỷ lệ hài hoà và sự tinh giản có chủ đích.

b48e9071d0485e4c89829422fb143a8f.jpg

Hàng rào được xử lý vạt chéo, vừa đảm bảo tính riêng tư cho gia chủ, vừa tạo hiệu ứng thị giác khác biệt khi nhìn từ ngoài vào. Cách tổ chức này giúp công trình “đủ kín” để tách biệt với không gian xung quanh, nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng cần thiết của một ngôi nhà ven sông.

1b8ee52c1ad19d10a4b9e9fa30be015f.jpg
1d118fcaf26c7f46f364f12e845f9872.jpg

Bước vào bên trong, bảng màu be chủ đạo bao trùm toàn bộ không gian. Tông màu trung tính này được điểm xuyết bằng sắc hồng đất và ánh sáng vàng ấm, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng, thanh lịch.

48442b23e3285abff66b88724b1d4ee7.jpg

Không gian phòng khách - bếp ăn được thiết kế mở, liền mạch với sân vườn phía ngoài. Những khung cửa lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào sâu bên trong, làm nổi bật chất liệu đá, gỗ và vải mềm. Sự kết hợp này mang cảm giác sang trọng nhưng không lạnh lẽo, hiện đại mà vẫn ấm áp.

d1e0a3c7f6196e8e2bca0158f1150c0d.jpg

Các chi tiết nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, hạn chế tối đa đồ trang trí rườm rà. Thay vào đó là sự chú trọng vào tỷ lệ, chất liệu và ánh sáng.

f8767b382e05add090c5359935d70732.jpg
65095a27b60acc4ab5952b576c950f54.jpg

Công trình được tổ chức thành ba tầng với công năng phân chia rõ ràng. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chung, kết nối trực tiếp với sân vườn và hiên gỗ thư giãn. Đây là nơi gia đình có thể tổ chức những buổi tiệc nhỏ, thưởng trà chiều hay đơn giản là ngồi nghe tiếng gió từ sông thổi vào.

611a679ddc5d5502b65eaf76346236de.jpg

Tầng hai dành trọn cho khu vực nghỉ ngơi riêng. Các phòng ngủ được thiết kế theo tinh thần tối giản, giảm bớt chi tiết thị giác để tăng cảm giác thư thái. Ánh sáng tự nhiên được kiểm soát vừa đủ, đảm bảo sự tư nhưng không bí bách.

309506ff8fd391b65ea536f224a62f36.jpg
70988b5f06f386dec9727b5ecf1a3f69.jpg
f4e1c604b737686b3ab349cbf2d39b37.jpg
43f80220c7b8870460e2119f37d7d69c.jpg
c511f4bf64b27e5d160da50e5a0171ab.jpg
39f51e553597e28fb3e5eef2bea9f7fa-1.jpg
73e36bd687b0098a03f76c2c9d23549c.jpg
8ee1912c78273f959afbadc0cfa0e49e.jpg
8eb287f44d3583de67ba45888e17a6e5.jpg
3d4040574e687044c0107a16efd5e795.jpg
5c9ed02658b6f319ec685d728ccf43e1.jpg
7e309a83a6fd21d411c1e833dcaf7d13.jpg
4dc87a68ae4b1a32d80106662a49454d.jpg

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở tầng thượng với hồ bơi ngoài trời mở rộng ra khoảng trời rộng. Không gian này không chỉ là nơi thư giãn mà còn trở thành “trái tim” của ngôi nhà, nơi các thành viên quây quần sau một tuần làm việc. Từ đây, gia chủ có thể phóng tầm nhìn về phía sông Sài Gòn, tận hưởng trọn vẹn lợi thế vị trí.

da4b1cf8acdea7b351f0a733c2c2e73d.jpg
Lâm Thuỳ Dương
#biệt thự #tân cổ điển #thiết kế hiện đại #sông Sài Gòn #nghỉ dưỡng #biệt thự tân cổ điển #nhà đẹp #kiến trúc

