Xu hướng nội thất năm 2026 – Tầm nhìn mới cho không gian sống

TPO - Những thiết kế ứng dụng, tích hợp công nghệ AI cũng là xu thế đáng chú ý trong dòng chảy biến chuyển của thị trường nội thất. Một năm mới lại sắp đến, điều gì sẽ đón chờ chúng ta trên hành trình kiến tạo tổ ấm của riêng mình?

1. Cá nhân hóa không gian sống

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, con người sẽ mong muốn thể hiện rõ nét “cái tôi” cá nhân qua không gian. Mỗi góc nhỏ đều được “đo ni đóng giày” để đem lại trải nghiệm sinh hoạt tiện nghi, an toàn và thoải mái nhất. Và quan trọng hơn cả, nội thất cá nhân hóa mang đến cảm giác “thuộc về”, chứ không nhất định phải hướng tới cái đẹp - hoàn - hảo giống như hàng trăm nghìn showroom nội thất đại trà ngoài kia.

Đại diện tiêu biểu nhất cho xu hướng cá nhân hóa không gian sống có thể kể đến như nội thất bespoke – nội thất đặt làm riêng. Trái với những sản phẩm phổ biến được sản xuất hàng loạt, nội thất bespoke xuất phát từ những ý tưởng độc bản với số lượng hạn chế. Chúng được thiết kế tùy chỉnh đến từng chi tiết nhỏ nhất, dựa theo ý thích của gia chủ.

Được thiết kế “đo ni đóng giày” theo yêu cầu và sở thích của gia chủ, nội thất Bespoke giúp tôn vinh giá trị độc bản cho không gian sống



Bên cạnh đó, không gian còn được cá nhân hóa bởi bảng màu hoặc chất liệu yêu thích, hay thậm chí, bởi những món đồ có khả năng gợi mở ký ức của mỗi người. Đó có thể là một chiếc tủ gỗ đã cũ từ thời “ông bà anh” khơi gợi nét hoài niệm, bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại. Chẳng cần bài trí xa hoa cầu kỳ, chính những gì tuy cũ kỹ mà thân thuộc nhất sẽ tạo nên “chất riêng” cho không gian sống của mỗi người.

Những món đồ xưa cũ gói ghém một thời ký ức trong không gian vừa quen, vừa lạ



2. Xu hướng nội thất xanh

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ. Tuy vậy, những khối hộp cao tầng, những bê tông, ánh sáng nhân tạo của đô thị lại không hoàn toàn đem lại chất lượng sống tốt nhất cho con người.

Chúng ta đang có xu hướng tìm về những gì bản năng nhất – kết nối với thiên nhiên. Đây cũng chính là lý do những thiết kế xanh được dự đoán là xu hướng có khả năng bùng nổ trong những năm tới đây, điển hình là Biophilic Design (Thiết kế ưa sinh học).

Theo tạp chí Kiến Việt, ba nguyên tắc cốt lõi của Biophilic Design là kết nối trực tiếp, tạo ra bầu không khí thiên nhiên - cảm nhận qua đa giác quan và tạo ra một nơi chữa lành ngay tại nhà. Theo đó, Biophilic không chỉ dừng lại ở việc đưa cây xanh vào nhà. Sự hiện diện của thiên nhiên còn được thể hiện thông qua những món nội thất mang hình dáng hữu cơ, sự mềm mịn của mặt vải, thô ráp của sợi cói, hay sự phóng khoáng của mặt sàn đá hoa cương…

Quan trọng hơn cả là, Biophilic giúp xóa nhòa ranh giới giữa con người với tự nhiên, đem lại sự thư thái và khơi gợi những cảm xúc tích cực. Trong tương lai, việc áp dụng tiến bộ công nghệ vào những thiết kế này để tiết kiệm năng lượng sẽ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Biophilic Design khơi gợi sự yên bình, thư thái qua bản hòa ca của tự nhiên



3. Nội thất bền vững và thiết yếu

Không chỉ dừng lại ở không gian xanh, những món đồ có độ bền cao và vòng đời lâu dài cũng đang được người tiêu dùng săn đón. Khả năng tái sử dụng, tái chế đang là một trong những tiêu chí hàng đầu để họ ra quyết định chi trả. Đồ nhựa với hạn sử dụng ngắn đang dần bị thay thế bởi những chất liệu bền vững hơn như kim loại hay gỗ công nghiệp.

Tại buổi hội thảo Định Hình Thiết Kế Tương Lai, nhà thiết kế người Pháp Jonathan Trouillion đã chia sẻ nhận định về vật liệu bền vững: “Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất của vật liệu, mà ở khả năng tồn tại lâu dài và thích ứng một cách khiêm tốn với bối cảnh của nó”.

Reduce (giảm phát thải), reuse (tái sử dụng), recycle (tái chế) trở thành những từ khóa xu hướng trong ngành nội thất



Xu hướng bề mặt đồng vân (synchronized) đang ngày càng được chú trọng. Công nghệ này cho phép “dập nổi” những lớp vân nguyên bản của gỗ tự nhiên trên tấm melamine, tạo hiệu ứng thị giác sống động và cảm nhận vô cùng chân thực. Đáng chú ý hơn là, giải pháp này hạn chế khai thác nguồn gỗ tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng trồng.

Ngoài ra, những thiết kế đồ rời cũng dễ dàng thuyết phục được người dùng. Đó là những sản phẩm có thể tháo rời, tích hợp nhiều tiện ích trong một nhằm kéo dài tuổi thọ và tính hữu dụng trong thời gian dài.

4. Tôn vinh giá trị bản địa trong không gian sống

Thị trường nội thất đang trở ngày càng đa dạng, phong phú. Điều này đồng nghĩa với tỉ lệ cạnh tranh giữa các sản phẩm nội thất ngày càng cao.

Cũng tại buổi tọa đàm Xu hướng Nội thất Kiến trúc Việt Nam 2026-2030, bà Gemma Riberti – Giám đốc Nội Thất từ WGSN London đã chia sẻ: “Xu hướng trong tương lai là toàn cầu hoá, với việc nhấn mạnh vào bảo tồn và giao thoa văn hoá. Do đó, việc phát triển bản sắc văn hoá bản địa sẽ đặc biệt được quan tâm”.

Trong tương lai, mọi người có xu hướng lựa chọn sản phẩm giữ được bản sắc. Họ chú trọng đến câu chuyện và dấu ấn văn hóa. Họ tìm kiếm những giá trị tinh thần cũng như sự quen thuộc về mặt cảm xúc mà các sản phẩm này đem lại. Ngược lại, những sản phẩm chỉ thuần túy tập trung vào thiết kế mà thiếu đi giá trị về bản sắc sẽ khó lòng “đứng vững” giữa bối cảnh thị trường đầy biến động này.

Tại Việt Nam, những yếu tố ‘thuần Việt” đang được nhiều nhà thiết kế khéo léo đưa vào không gian sống hiện đại. Đó là sắc màu gỗ Việt như gỗ xoan, gỗ lim bền bỉ gợi ký ức quen thân về ngôi nhà xưa. Đó là bảng màu tự nhiên vùng miền: màu đất đỏ Tây Nguyên, màu xanh lá núi rừng Bắc bộ, màu đỏ gạch nung… Đó là họa tiết thủ công như hoa văn trống đồng, nét thổ cẩm, đường chạm gỗ,… tô điểm không gian sống.

Nội thất cho người Việt, song song với hòa nhập dòng chảy nội thất thế giới, đã biến chuyển và bồi đắp thêm “chất riêng” để tạo dựng vị trí nhất định trong trái tim người tiêu dùng.

Những chất liệu và họa tiết bản địa đang được khai thác hiệu quả để đưa vào không gian nội thất



Từ những dự báo và phân tích trên có thể thấy, xu hướng nội thất năm 2026 không chỉ là câu chuyện về phong cách hay thẩm mỹ. Đó là hành trình kiến tạo bản sắc trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng. Còn bạn, bạn đang ấn tượng với những xu hướng nội thất nào, cùng chia sẻ nhé!

Nguồn ảnh: Pexels.com