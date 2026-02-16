Loạt doanh nhân tên tuổi bất ngờ quay lại mảng bất động sản

TPO - Doanh nghiệp của nhà doanh nhân Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen đã có những động thái cụ thể để quay lại bất động sản, khi thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào pha mở rộng rõ nét hơn, cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.

Cuộc chơi mới

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON vừa công bố thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khu dân cư liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài I. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký bắt đầu từ ngày 19/1.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khu dân cư liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài I tọa lạc tại khu phố Tân Thành 2, phường Đồng Xoài, quy mô 1,84 ha. Khi hoàn thành, dự án cung cấp tổng cộng 282 căn nhà ở xã hội để bán. Tiến độ thực hiện dự kiến từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2026.

Dự án Khu dân cư liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài I của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON.

Mức giá được công bố chỉ hơn 8,1 triệu đồng/m2 đối với căn thường và hơn 9,1 triệu đồng/m2 đối với căn góc.

Trước đó vào tháng 12/2025, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON đã tổ chức lễ khởi công Khu dân cư liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài I. Dự án gồm 934 căn, trong đó có 652 căn nhà ở liền kề và 282 căn nhà ở xã hội.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON thành lập vào tháng 4/2018 tại TPHCM, ban đầu hoạt động dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, do bà Trần Ngọc Bích - con gái thứ 2 của doanh nhân Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát làm chủ sở hữu.

Tháng 1/2019, Oky SAIGON chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn lên gần 771 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu khi đó cho thấy bà Trần Ngọc Bích nắm tới 99,9% vốn, 1% còn lại chia đều cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản TCS và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Uplands.

Hồi giữa tháng 1, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức lễ động thổ dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 7.000 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Công trình có quy mô 2 tầng hầm và 22 tầng nổi. Theo thiết kế, khối đế từ tầng 1 - 3 được bố trí các không gian thương mại dịch vụ, từ tầng 4 - 22 là khu căn hộ chung cư với 610 căn hộ.

Dự án sở hữu 3 mặt tiền, trên trục đường Nguyễn Tất Thành, liền kề Khách sạn Mường Thanh và gần vòng xoay Phù Đổng. Mục tiêu của dự án là hình thành một khu phức hợp hiện đại, đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở và thương mại, nhất là đối với người trẻ. Mức giá dự kiến 20 - 25 triệu đồng/m2.

Một đại gia khác cũng vừa có động thái cụ thể để quay trở lại làm bất động sản là ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen. Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, ông Lê Phước Vũ cho biết một trong những kế hoạch lớn của Hoa Sen sắp tới là phát triển một khu đô thị quy mô 600 - 700 ha gần dự án sân bay Long Thành.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của bầu Đức.

Năm 2026, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu tham gia phát triển khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội tại TPHCM trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của TPHCM.

Vì sao?

Theo các chuyên gia, việc các doanh nhân tên tuổi quay lại thị trường bất động sản vì muốn mở rộng hệ sinh thái, nhìn thấy tiềm năng trong chu kỳ mới của địa ốc. Năm qua, dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy, toàn thị trường ghi nhận khoảng 128.000 sản phẩm mở bán mới, mức cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2025 và tiệm cận “đỉnh” nguồn cung. Thị trường đang dịch chuyển ngày càng rõ sang mô hình phát triển dựa trên cán cân cung cầu thực và năng lực tài chính của các chủ thể tham gia thị trường.

Bà Giang Huỳnh - Giám đốc Bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills TPHCM cho rằng, thị trường bất động sản đang đi qua giai đoạn điều chỉnh mang tính tái cấu trúc, nhằm chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới mang tính thực chất và bền vững hơn.

Từ năm 2026, thị trường sẽ vận hành dưới tác động toàn diện của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh BĐS cùng với bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Dù bảng giá đất mới có thể làm gia tăng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và người dân trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, công bằng hơn, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài trong việc xác định giá đất dự án - yếu tố từng khiến nguồn cung bị đình trệ.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo lực đẩy cho triển vọng năm 2026 là môi trường chính sách đang dần ổn định và minh bạch hơn.

MBS Research của Công ty CP Chứng khoán MB chỉ ra, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2025 mới chỉ ở giai đoạn đầu, mang tính thăm dò. Sang năm 2026, khi các nút thắt lớn về pháp lý và nguồn vốn từng bước được tháo gỡ, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào pha mở rộng rõ nét hơn, cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo lực đẩy cho triển vọng năm 2026 là môi trường chính sách đang dần ổn định và minh bạch hơn. Hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản được sửa đổi, bổ sung theo hướng đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

Song song với đó, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò “bệ đỡ” cho thị trường. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt tại các đô thị lớn và vùng vệ tinh, đang được đẩy nhanh tiến độ. Việc cải thiện khả năng kết nối không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn góp phần dịch chuyển nhu cầu nhà ở ra khỏi khu vực trung tâm, tạo dư địa cho phân khúc bất động sản dân cư tại các khu vực mới.

Sau thời gian dài khan hiếm, nguồn cung bất động sản dân cư được dự báo sẽ gia tăng trở lại từ năm 2026, nhất là tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương có tốc độ đô thị hóa cao. Tuy nhiên, sự gia tăng này không diễn ra đồng đều giữa các phân khúc.