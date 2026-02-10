Lý do nhiều doanh nghiệp bất động sản lãi đậm

TPO - Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản như Công ty CP Vinhomes, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, Tập đoàn Novaland, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, TTC Land… có doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh trong năm vừa qua.

Lãi ròng kỷ lục

Năm 2025, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đạt doanh thu thuần hợp nhất 154.100 tỷ đồng, tăng gần 51% so với năm trước. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động cốt lõi của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) vượt hơn 183.900 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng mạnh, VHM kết thúc năm 2025 với lãi ròng kỷ lục hơn 41.100 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, VHM đã thực hiện được mục tiêu lãi sau thuế 42 tỷ đồng và vượt hơn 2% so với mục tiêu tổng doanh thu 180.000 tỷ. Kết quả này chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn, qua đó phản ánh năng lực triển khai đồng bộ và quản trị dự án hiệu quả của công ty.

Hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.2 ngàn tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Tại thời điểm 31/12/2025, Vinhomes có tổng tài sản đạt 786.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 247.900 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 49.900 tỷ đồng, tăng gần 74% so với cùng kỳ.

Quý IV/2025, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG) có doanh thu thuần gần 3.000 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đóng vai trò chủ đạo với gần 2.900 tỷ đồng, gấp 9,2 lần cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, DIG lãi ròng hơn 423 tỷ đồng trong quý IV/2025, gấp gần 5 lần cùng kỳ và đánh dấu quý có lãi cao nhất trong vòng 4 năm qua (kể từ quý I/2022).

Lũy kế năm 2025, doanh thu thuần và lãi ròng của DIG đạt lần lượt hơn 4.700 tỷ đồng và gần 648 tỷ đồng, gấp 3,6 lần và 6,2 lần so với năm trước và cũng là mức lãi cao nhất trong vòng 4 năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DIG tại thời điểm 31/12/2025 đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền nắm giữ ngắn hạn chiếm hơn 3.500 tỷ đồng, gấp đôi cuối năm trước.

Năm 2025, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đạt doanh thu thuần gần 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với năm trước, trong đó hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp gần 6.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận tăng, lãi gộp của NVL đạt gần 4.500 tỷ đồng, gấp gần 54 lần so với cùng kỳ.

Nhờ khoản thu nhập đột biến, NVL năm 2025 lãi ròng hơn 1.700 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 6.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch đề ra hồi đầu năm 2025, NVL dự kiến năm 2025 sẽ tiếp tục báo lỗ.

Lợi nhuận vượt mốc ngàn tỷ

Năm vừa qua, lợi nhuận Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) quay lại trên mốc 1.000 tỷ đồng sau 2 năm. Cụ thể, doanh thu thuần của KDH trong năm 2025 đạt gần 4.700 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản vẫn đóng vai trò chủ đạo khi đóng góp hơn 4.600 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.634 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Với kết quả này, KDH đã hoàn thành vượt 23% kế hoạch doanh thu (3.800 tỷ đồng) và vượt 63% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (1.000 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2025.

Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của KDH tiếp tục âm với gần 3.200 tỷ đồng trong năm 2025, trong khi năm 2024 âm hơn 3.600 tỷ đồng. Tổng tài sản của KDH tại thời điểm 31/12/2025 ghi nhận gần 34.100 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 14%, lên gần 12.900 tỷ đồng.

Quý IV/2025, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) đạt doanh thu thuần hơn 264 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn giảm sâu hơn, giúp lãi gộp đạt 86 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 102 tỷ đồng. Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện, TTC Land vẫn lãi ròng hơn 44 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần cùng kỳ.

Cả năm 2025, doanh thu thuần SCR đạt gần 1.215 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ mảng xây dựng với doanh thu hơn 326 tỷ đồng (gấp 11,7 lần năm trước), dịch vụ cho thuê đạt gần 310 tỷ đồng (gấp 3 lần), mảng bất động sản gần 354 tỷ đồng (gấp 2,9 lần). Kết quả, SCR đạt lãi ròng hơn 76 tỷ đồng, gấp hơn 26 lần năm trước và vượt kế hoạch năm.

Cuối năm 2025, nợ phải trả SCR còn hơn 7.554 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính gần 4.186 tỷ đồng, tăng 14% và chiếm 55% tổng nợ.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện tăng lên hơn 1.788 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm.