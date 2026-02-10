Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Căn hộ 50m2 mang phong cách đồng quê Pháp

Dương Đoàn
TPO - Phong cách Farmhouse vốn gắn liền với những ngôi nhà rộng rãi giữa thiên nhiên. Vậy mà Nhà thiết kế đã mang trọn tinh thần đồng quê Pháp vào căn hộ chung cư chỉ 50m2, chứng minh rằng nhà nhỏ hoàn toàn có thể đẹp và đủ đầy.

Chủ nhân của căn hộ là một cụ bà cao tuổi, vì vậy không gian không chỉ cần đẹp mà còn phải đảm bảo sự ấm cúng, an toàn và tràn đầy năng lượng tích cực. Dù nhỏ, căn hộ vẫn đáp ứng đầy đủ 2 phòng ngủ và các khu vực chức năng riêng biệt.

img-1770641981055-1770642092400.jpg
img-1770641989467-1770642096110.jpg

"Đánh lừa" thị giác bằng màu sắc và đường nét, Nhà thiết kế đã sử dụng tông màu trắng kem (Off-white) làm chủ đạo để mở rộng không gian. Điểm nhấn thú vị nằm ở sắc xanh lá xô thơm (Sage Green) tại khu vực bếp, tạo cảm giác dịu mát và gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, hệ vách tường được thiết kế các đường sọc dọc tinh tế, giúp "ăn gian" chiều cao trần nhà.

img-1770641982078-1770642092875.jpg
img-1770641982891-1770642093209.jpg

Trái tim căn hộ là chiếc bàn ăn tròn giữa không gian mở, lấy cảm hứng từ văn hóa trà chiều đồng quê Anh. Bàn tròn giúp di chuyển dễ dàng, an toàn cho người lớn tuổi, đồng thời tạo góc quây quần ấm cúng. Phòng khách điểm nhấn bằng sofa English Roll Arm bọc vải Chintz hoa hồng – cách đưa thiên nhiên vào căn hộ cao tầng thật dịu dàng.

img-1770641983613-1770642093533.jpg
img-1770641984518-1770642093825.jpg

Bếp tuy nhỏ nhưng tối ưu với hộc kéo, khay gia vị chọn vừa vặn, hệ phân loại rác thông minh, thêm lò sưởi giả xinh xắn giữ tinh thần Farmhouse. Những thiết bị điện tử hiện đại như máy hút mùi được khéo léo "giấu" sau hệ cánh tủ pano gỗ mộc mạc. Đáng chú ý nhất là góc tâm linh được thiết kế tinh giản với cửa vòm cong kiến trúc Phục Hưng, có thể đóng mở linh hoạt để bảo toàn thẩm mỹ tổng thể. Phía dưới tủ thờ tích hợp thêm ngăn chứa đồ hoặc chỗ nghỉ cho thú cưng – giải pháp đa năng cho diện tích eo hẹp.

img-1770641985288-1770642094117.jpg
img-1770641986605-1770642094792.jpg
img-1770641985949-1770642094427.jpg
img-1770641987354-1770642095125.jpg

Phòng ngủ đậm chất thơ với rèm sáo gỗ tạo hiệu ứng nắng xiên đặc trưng của kiến trúc Pháp. Mảng tường hoa hồng nhí kết hợp cùng nội thất pano gỗ mộc mạc biến không gian nhỏ hẹp thành một khu vườn tĩnh lặng, giúp gia chủ tận hưởng sự thư thái như giữa đồng quê mỗi sớm mai.

img-1770641988691-1770642095777.jpg
img-1770641988033-1770642095442.jpg
Dương Đoàn
Mạnh Hà Design
#căn hộ nhỏ #phong cách Farmhouse #nhà đồng quê #thiết kế nội thất #đẹp và tiện nghi

