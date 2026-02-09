Không gian với góc nhà đầy hoa lá, tràn ngập ánh sáng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thúy Hiền
TPO - Chia sẻ của một nữ gia chủ yêu thích không gian tươi mới và yên bình là thêm vào những màu sắc của hoa lá.

Ngôi nhà vốn được thiết kế để giao hòa với thiên nhiên thông qua mặt bằng mở và các ô cửa kính lớn. Nội thất gọn gàng với màu trắng và gỗ chủ đạo.

Gia chủ thêm vào không gian nhiều cây xanh và hoa tươi. Theo chị chia sẻ chị thích nhất là những góc nhà màu xanh của cây lá, thích khí trời, thích thiên nhiên, nên lúc làm nhà cũng cố gắng thiết kế nhiều không gian mở nhất có thể. Nhà nằm trong một xóm nhỏ, yên tĩnh, sáng sáng có thể chỉ nghe thấy tiếng chim véo von, kéo rèm ra là tràn ngập ánh sáng, màu của lá, của hoa, của trời trộn lẫn.

Thúy Hiền
Lara Trần
#góc nhà #hoa lá #không gian sống #thiết kế nội thất #sở thích

