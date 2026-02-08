Huế điều chỉnh dự án đô thị xanh hơn 2.200 tỷ đồng

TPO - UBND TP. Huế vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh), bổ sung nhiều hạng mục kênh sinh thái, đường giao thông và chỉnh trang đô thị, nâng tổng mức đầu tư lên 2.208 tỷ đồng.

Ngày 8/2, thông tin từ Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II TP. Huế cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP. Huế, với tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng.

Công trình cầu vượt sông Như Ý trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc Dự án đô thị xanh Huế đến nay đã cơ bản hoàn thành, thông xe.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 91 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng, nay được điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục hạ tầng thoát lũ và chỉnh trang đô thị.

Theo ông Võ Văn Việt - Giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, dự án bổ sung đầu tư kênh sinh thái khu A - An Vân Dương gồm 2 tuyến kênh. Trong đó, kênh số 1 có điểm đầu tại đường Văn Tiến Dũng, điểm cuối giao nhánh sông Như Ý, chiều dài khoảng 1,292km.

Tuyến kênh sẽ được nạo vét, kết hợp làm đường dạo bộ hai bờ rộng 5,5m, tổng chiều dài khoảng 2.089m, gia cố bằng bê tông và lát gạch giả gỗ. Dọc tuyến đầu tư hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, công viên cảnh quan, cấp nước tưới cây, họng chữa cháy và các cống hộp giao cắt. Ngoài ra, xây dựng 1 bãi đỗ xe phía bờ phải, diện tích khoảng 1.940m².

Phần thi công mở rộng, nâng nền, xây mới hệ thống vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, dải xanh phân cách ở giữa vẫn còn dang dở.

Kênh số 2 có điểm đầu gần kiệt 47 đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với kênh số 1, chiều dài khoảng 0,773km, nạo vét toàn tuyến với chiều rộng kênh 10m. Tuyến kênh được đầu tư kết hợp trồng cây xanh, làm đường dạo bộ dọc đỉnh kè, bố trí đèn chiếu sáng và công viên cảnh quan.

Tại khu B - đô thị mới An Vân Dương, dự án đầu tư tuyến đường mặt cắt 60m, điểm đầu giao đường liên xã Thủy Thanh - Thủy Vân (đường Nguyễn Cửu Vân) và điểm cuối giao đường Võ Chí Công (Tỉnh lộ 28), chiều dài khoảng 2,08km.

Để ứng phó ngập lụt, cao độ mặt đường được nâng từ +2,10 lên +2,64, đồng thời hoàn chỉnh tuyến theo quy hoạch điều chỉnh phân khu B. Mặt đường làn chính, bãi đỗ xe và làn gom bằng bê tông nhựa cấp cao, tốc độ thiết kế 80km/h, kèm dải phân cách giữa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án đô thị xanh Huế được điều chỉnh mức đầu tư lên 2.208 tỷ đồng.

Dự án cũng bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường mang giá trị văn hóa - du lịch, gồm tuyến Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên dài khoảng 2,76km và tuyến Bạch Đằng dài khoảng 0,7km, kết hợp chỉnh trang kè, cải tạo 7 bến phục vụ sinh hoạt, du lịch. Tuyến Chi Lăng dài khoảng 0,9km cũng được đầu tư nâng cấp vỉa hè, điện chiếu sáng, thoát nước và hạng mục an toàn giao thông.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án có chi phí xây lắp hơn 1.540 tỷ đồng từ vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 1.041 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 872 tỷ đồng, đạt 83,76%; trong đó 7 gói thầu đã hoàn thành, còn 4 gói thầu đang triển khai.

Theo hiệp định vay vốn, dự án kết thúc ngày 30/6/2024, tuy nhiên tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến 30/6/2028.