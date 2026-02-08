TPHCM có hơn 14 triệu m2 đất thí điểm làm nhà ở thương mại

TPO - Với việc thông qua thêm 28 khu đất trong đợt này, TPHCM hiện đã có 182 khu được đưa vào danh mục thực hiện các dự án thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2, bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động sản.

HĐND TPHCM khóa X vừa ban hành Nghị quyết thông qua danh mục 28 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 4) theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội. Cụ thể, có 28 khu đất với diện tích 750.613m2 được thực hiện dự án thí điểm, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 208.767m2 .

Theo tờ trình của UBND TPHCM, đề nghị HĐND xem xét quyết nghị thông qua (đợt 4) danh mục 30 khu đất. Tuy nhiên qua thẩm tra, HĐND TPHCM đánh giá chỉ có 28 khu đất đáp ứng các tiêu chí, điều kiện.

Đối với 2 khu đất còn lại, UBND TPHCM chỉ đạo rà soát, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TPHCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND TPHCM.

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM, các khu đất được chấp thuận phân bố tại nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và phía Đông. Cụ thể, tại phường Phú Thuận có 4 dự án gồm chung cư thương mại Tân Phong, khu chung cư phức hợp New Sun, khu chung cư cao tầng Phú Mỹ, dự án Lux Star.

Tại phường Hiệp Bình cũng có 4 dự án được đưa vào danh mục, gồm khu nhà ở phức hợp cao tầng Thủ Đức, khu dân cư Opal Riverview, khu chung cư cao tầng đường 27, dự án Cienco 60 Compex. Phường Tân Thuận có 3 khu đất gồm khu phức hợp Thanh Yến, khu phức hợp Thiên Hà, dự án khu phức hợp nhà ở thương mại dịch vụ Tân Thuận Đông.

TPHCM có thêm nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động sản.

Ở khu vực phía Tây, HĐND TPHCM chấp thuận khu hỗn hợp chung cư cao tầng thương mại dịch vụ Tân Kiên (xã Tân Nhựt), khu dân cư Hoàng Long (xã Bà Điểm), khu nhà ở Yến Phương (xã Xuân Thới Sơn).

Phường Thủ Đức có dự án nhà ở tại khu đất hơn 29.000 m2, còn phường Phước Long có dự án Opal City, khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ tại phường Cát Lái, khu nhà ở Làng Tôi (phường An Khánh). Các phường còn lại gồm Cát Lái, Phú Thạnh, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, An Lạc, Linh Xuân và Tân Hưng, mỗi phường một khu đất.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính thống nhất của các nội dung, thông tin, dữ liệu, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đất đai trình HĐND TPHCM. Tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM thực hiện công bố, đăng tải công khai danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử TPHCM. Ban hành thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm.

Trước đó, tại kỳ họp ngày 29/9/2025, HĐND TPHCM đã thông qua đợt 1 gồm 54 khu đất (với tổng diện tích hơn 6,5 triệu m2) thực hiện dự án thí điểm. Tại kỳ họp ngày 14/11/2025, HĐND TPHCM thông qua đợt 2 với 42 khu đất (có tổng diện tích hơn 4,7 triệu m2 ) thực hiện dự án thí điểm. Tại kỳ họp ngày 26/12/2025, HĐND TPHCM đã thông qua (đợt 3) với 64 khu đất (tổng diện tích hơn 2,7 triệu m2).