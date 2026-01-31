Gắn mã định danh bất động sản tác động ra sao đến thị trường?

TPO - Việc gắn mã định danh cho từng bất động sản đang được Bộ Xây dựng thúc đẩy triển khai được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát nguồn cung và hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách sát thực tế hơn.

Sẵn sàng đưa hệ thống vào hoạt động từ 1/3

Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong tại cuộc họp báo của Bộ Xây dựng chiều 30/1, bà Tống Thị Hạnh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/3 tới. Bộ cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc nhằm phổ biến những điểm mới của nghị định này tới các địa phương và đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm khi văn bản chính thức có hiệu lực, việc triển khai sẽ đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản, một trong những nội dung cốt lõi của hệ thống là gắn mã định danh cho từng sản phẩm bất động sản. Bộ Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn của Viettel để xác định phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Khi mỗi bất động sản được gắn mã riêng, toàn bộ thông tin liên quan như tình trạng pháp lý, điều kiện đưa vào kinh doanh, lịch sử giao dịch… sẽ được hiển thị trực tiếp trên hệ thống dữ liệu.

Bà Tống Thị Hạnh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng.

Bà Hạnh cho biết, việc này đặc biệt quan trọng trong quản lý bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thông qua mã định danh, cơ quan quản lý có thể nhận diện rõ sản phẩm nào đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, sản phẩm nào chưa đủ điều kiện. Đồng thời, hệ thống cũng cho phép phân biệt giao dịch diễn ra trên thị trường sơ cấp hay thứ cấp, qua đó hình thành bức tranh rõ nét hơn về dòng chảy hàng hóa trên thị trường.

“Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể kiểm soát lượng hàng tồn kho bất động sản trên thị trường”, bà Hạnh nhấn mạnh. Đây vốn là điểm yếu lâu nay khi số liệu tồn kho thường phân tán, thiếu cập nhật và phụ thuộc nhiều vào báo cáo của doanh nghiệp. Khi dữ liệu được số hóa, tập trung và cập nhật theo thời gian thực, cơ quan quản lý sẽ có công cụ theo dõi sát hơn diễn biến cung - cầu.

Hệ thống dữ liệu này được đánh giá là nền tảng thông tin quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách. Từ cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan quản lý có thể xác định rõ phân khúc nào đang dư thừa nguồn cung, phân khúc nào có nhu cầu thực, khu vực nào thị trường trầm lắng hay có dấu hiệu “nóng”. Trên cơ sở đó, các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, cũng như chính sách điều tiết thị trường, sẽ có cơ sở thực tiễn vững chắc hơn thay vì chỉ dựa vào báo cáo rời rạc.

Thị trường bất động sản sẽ minh bạch hơn

Theo bà Hạnh, thị trường bất động sản không chỉ giới hạn ở nhà ở mà còn bao gồm nhiều phân khúc như bất động sản công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ… Do vậy, một hệ thống dữ liệu đồng bộ, xuyên suốt sẽ giúp công tác quản lý mang tính tổng thể, hỗ trợ không chỉ ngành xây dựng mà còn nhiều bộ, ngành và địa phương khác trong quá trình quản lý, cấp phép, thu hút đầu tư.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng kết nối giữa cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản với cơ sở dữ liệu đất đai. Khi dữ liệu về nguồn cung, tình trạng pháp lý của bất động sản được liên thông với dữ liệu đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) sẽ thuận lợi hơn.

“Khi đã kiểm soát được đầy đủ tính pháp lý của bất động sản thông qua hệ thống dữ liệu, việc cấp giấy chứng nhận sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn”, bà Hạnh phân tích. Ở chiều ngược lại, dữ liệu đất đai khi được chia sẻ với cơ sở dữ liệu nhà ở, đặc biệt với các nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh, sẽ giúp tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, hạn chế tình trạng thông tin không đồng nhất.

Giới chuyên môn cho rằng, nếu hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu này được vận hành hiệu quả, đây sẽ là bước tiến lớn trong minh bạch hóa thị trường bất động sản - lĩnh vực vốn chịu nhiều phàn nàn về thiếu thông tin, lệch pha cung - cầu và rủi ro pháp lý. Không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý, hệ thống còn có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân khi tiếp cận thông tin rõ ràng, giảm thiểu tranh chấp và rủi ro trong giao dịch.