Khám phá căn hộ 180m2 phong cách Indochine

TPO - Căn hộ 180m² tại Hà Nội, hình thành từ việc đập thông ba căn hộ liền kề, là minh chứng cho một không gian sống hiện đại nhưng thấm đẫm tinh thần Á Đông.

Giữa nhịp phát triển nhanh của đô thị Hà Nội, không dễ để tìm thấy một căn hộ chung cư mang dấu ấn cá nhân rõ rệt, vừa tiện nghi, vừa giàu chiều sâu văn hoá. Căn hộ 180m2 hiện lên như một công trình mang đầy nét táo bạo khi đập thông ba căn hộ nhỏ liền kề tạo nên một mặt bằng thống nhất.

Việc "tái cấu trúc" này không chỉ giúp mở rộng diện tích sử dụng mà tạo điều kiện để kiến trúc sư tổ chức lại không gian theo một dòng chảy mạch lạc, liền mạch giữa sinh hoạt chung và riêng tư. Từ đây, căn hộ không còn là những phòng chức năng rời rạc mà trở thành một chỉnh thể hài hoà, nơi mọi chuyển động đều có ý nghĩa.

Chủ đạo trong thiết kế là phong cách Indochine hiện đại - một lựa chọn không mới, nhưng luôn thách thức người làm nghề bởi ranh giới mong manh giữa sang trọng và rườm rà. Với căn hộ này, tinh thần Đông Dương được tiết chế vừa đủ, kết hợp cùng hơi thở Tây Âu đương đại, tạo nên một tổng thể nhã nhặn, không phô trương.

Bảng màu chủ đạo xoay quanh các gam ấm như be, đen, vàng đất, điểm xuyết sắc xanh ngọc và xanh cổ vịt. Nội thất gỗ sơn đen bóng, tay tiện mềm mại, viền chỉ vàng tinh tế, kết hợp cùng vải nhung sọc, vải gấm… tạo nên lớp lang thị giác giàu chiều sâu. Mọi chi tiết đều gợi cảm giác sang trọng, nhưng vẫn gần gũi và có tính ứng dụng cao cho sinh hoạt hàng ngày.

Không gian sinh hoạt chung – nơi phòng khách, bếp và bàn ăn cùng hiện diện – được hưởng trọn nguồn sáng tự nhiên, trở thành “trái tim” của căn hộ sau khi đập thông ba căn. Đây cũng là nơi tinh thần Indochine thể hiện rõ nét nhất, với sự giao thoa giữa vật liệu, ánh sáng và nhịp điệu không gian.

Thay vì sử dụng vách ngăn cứng, kiến trúc sư lựa chọn giải pháp phân chia bằng vật liệu sàn và ánh sáng. Sàn gỗ xương cá ở khu vực tiếp khách chuyển nhịp sang gạch bông tại khu bếp ăn, vừa tạo ranh giới ước lệ, vừa giữ được sự liền mạch thị giác. Hệ đèn treo, đèn tường kết hợp ánh sáng gián tiếp được tính toán kỹ lưỡng, mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ không khí của những villa Đông Dương thập niên 1930.

Khu vực ăn uống nổi bật với đèn trần tạo hình lá phong, ánh sáng vàng dịu, mang đến cảm giác như một buổi tiệc nghệ thuật thu nhỏ. Phòng làm việc được bố trí đối xứng, một bên là kệ sách, một bên là bàn làm việc và không gian trưng bày, đảm bảo sự cân bằng cả về công năng lẫn thẩm mỹ.

Phòng ngủ master tiếp tục câu chuyện Á Đông bằng giấy dán tường hoa văn hoài cổ, tủ âm tường sơn đen và bức tranh vẽ tay khổ lớn – những chi tiết thể hiện gu thẩm mỹ chín muồi của gia chủ. Phòng tắm được thiết kế như một khách sạn boutique thu nhỏ: lavabo mặt đá, tường ốp gạch đứng xanh lục, gương tròn và ánh sáng ấm, tất cả hòa quyện trong một tổng thể chỉn chu.

Đáng chú ý nhất là khu spa riêng, nơi bồn sục lớn được đặt giữa phòng, bao quanh bởi tiểu cảnh cây xanh và ánh sáng dịu nhẹ. Đây không chỉ là tiện ích, mà là tuyên ngôn cho lối sống chậm, tận hưởng và chăm sóc bản thân giữa đô thị đông đúc.