Cải tạo căn hộ 150m2 thành không gian sống kết nối gia đình

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Nhờ cải tạo, căn hộ 150m2 đã được tái cấu trúc lại toàn bộ mặt bằng, phá bỏ ranh giới cứng nhắc và để ánh sáng trở thành yếu tố kết nối xuyên suốt.

Căn hộ thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ, được cải tạo với mong muốn tạo nên một tổ ấm dành cho những buổi quây quần gia đình, bạn bè. Dù có diện tích 150m2, không gian ban đầu của căn nhà lại thiếu sự gắn kết do bố cục phân mảnh, đặc biệt là khu bếp nhỏ, khép kín và tách rời sinh hoạt chung. Giải pháp cải tạo bắt đầu từ việc phá bỏ tường ngăn, đưa bếp ra vị trí trung tâm, biến nơi nấu nướng thành điểm gặp gỡ tự nhiên của cả căn hộ.

bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-10.jpg

Mặt bàn đảo bằng đá granite đen chải nhám đóng vai trò như ranh giới mềm, vừa phân chia chức năng, vừa tạo không gian mở để trò chuyện, chuẩn bị vữa ăn và tiếp khách. Cách tổ chức này giúp dòng chảy sinh hoạt trở nên liền mạch, xóa bỏ cảm giác rời rạc trước đó.

bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-13.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-11.jpg

Ngôn ngữ thiết kế hướng đến sự tinh giản nhưng không lạnh lẽo. Hệ tủ gỗ màu xám được thiết kế hẹp để không cản trở lối đi, trong khu không gian lưu trự được mở rộng bằng cách kéo dài dọc theo tường. Giữa bảng màu trung tính, khối tủ gỗ peroba hồng tạo điểm nhấn ấm áp, mang lại cảm giác thân thiện cho khu bếp. Các chi tiết hoàn thiện như bề mặt tường dạng hạt, ốp lam sóng dọc giúp không gian thêm chiều sâu và tương tác tốt hơn với ánh sáng tự nhiên.

bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-15.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-1.jpg

Điểm nhấn xuyên suốt của căn hộ là hệ thống chiếu sáng gián tiếp được tích hợp khéo léo vào hệ tủ và các cấu kiện kiến trúc. Những dải đèn LED âm tạo nên sự liền mạch, dẫn dắt lối đi và làm nổi bật các mặt phẳng tối giản. Ánh sáng không còn chỉ để chiếu sáng, mà trở thành công cụ tổ chức không gian, xoá nhoà ranh giới giữa các khu vực sinh hoạt.

bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-2.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-3.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-4.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-5.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-6.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-9.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-8.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-12.jpg

Ở các không gian riêng tư, sự thay đổi vật liệu sàn được sử dụng để phân tách chức năng một cách nhẹ nhàng. Phòng khách với sofa xám trung tính, điểm xuyết sắc cam ấm áp, kết hợp cùng gỗ sáng và cây xanh tạo nên cảm giác thư giãn. Trên sân thượng, không gian ngoài trời được thiết kế như một góc nghỉ dưỡng tại gia, nơi gia chủ có thể thư giãn hoặc tiếp đón bạn bè.

bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-16.jpg
Điểm nổi bật của toàn bộ căn hộ chính là hệ thống ánh sáng gián tiếp và khuếch tán được tích hợp khéo léo.
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-17.jpg
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-19.jpg
Tường bếp màu xám nhạt với hệ chiếu sáng dịu nhẹ tăng tính thư giãn cho không gian bếp.
bien-can-ho-150m2-thanh-khong-gian-sum-hop-am-cung-nho-pha-bo-tuong-ngan-va-tich-hop-anh-sang-18.jpg
Không gian được mở rộng tầm nhìn ra quang cảnh thành phố, là nơi lý tưởng để tận không hưởng hoàng hôn hoặc tổ chức các buổi tiệc.
Lâm Thuỳ Dương
nog
#căn hộ #cải tạo #thiết kế nội thất #không gian mở #ánh sáng #bếp #sân thượng #căn hộ 150m2

Xem thêm

