Sân bay cất cánh, công viên vận hành 'kích hoạt' bất động sản Vũng Tàu ra sao?

Thông tin công viên Sun World Vũng Tàu dự kiến khai trương vào đầu năm 2026 cùng cột mốc sân bay Long Thành đón các chuyến bay đầu tiên đang tạo nên “cú hích kép”, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch và bất động sản ven biển.

Cú hích kép từ tiện ích giải trí và hạ tầng

Dự kiến vận hành từ đầu năm 2026, công viên nước Sun World Vũng Tàu được xem là mảnh ghép hoàn thiện cho chuỗi sản phẩm du lịch khu vực. Tổ hợp có quy mô gần 15 ha, lấy cảm hứng từ văn hóa sông nước Nam Bộ, tái hiện hình ảnh chợ nổi, thương cảng cổ và những nét sinh hoạt đặc trưng miền Tây.

Công viên Sun World Vũng Tàu quy mô 15ha dự kiến vận hành vào tháng 2/2026

Sun World Vũng Tàu gồm bốn phân khu chủ đề: Cuộc sống sông nước miền Nam, Con đường tơ lụa trên biển, Dấu tích Óc Eo – Phù Nam và Rừng nhiệt đới Nam Bộ. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm hơn 20 trò chơi nước đẳng cấp quốc tế như đường trượt 10 làn đầu tiên trên thế giới, Action River, bể tạo sóng 6.000m², cùng chuỗi ẩm thực, mua sắm và biểu diễn nghệ thuật kéo dài cả ngày.

Điểm đặc biệt của dự án là mô hình vận hành sáng – tối, hướng tới hình thành “điểm đến không ngủ” đầu tiên của vùng biển phía Nam. Sự xuất hiện của tổ hợp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm du lịch mới, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Cộng hưởng với sức nóng từ tiện ích giải trí là bước chuyển mình quan trọng của hạ tầng giao thông. Sự kiện sân bay Long Thành chính thức đón các chuyến bay đầu tiên ngày 19/12 đưa dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam vào giai đoạn vận hành thực tế. Nằm trong bán kính khoảng 30 phút di chuyển từ sân bay, Vũng Tàu được đánh giá là điểm đến hưởng lợi trực tiếp.

Lợi thế này càng rõ nét khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành và việc nâng cấp Quốc lộ 51 đang từng bước hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM về biển Bãi Sau. Bên cạnh đó, dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang được khẩn trương xây dựng.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và du lịch đồng loạt bứt tốc, những dự án nằm tại lõi đô thị biển, sở hữu pháp lý lâu dài và hệ sinh thái hoàn chỉnh được đánh giá là nhóm hưởng lợi rõ rệt. Tại trung tâm Bãi Sau, Blanca City – khu đô thị nằm trên đường 3/2 do Sun Group phát triển là một trong số ít dự án đáp ứng đồng thời các tiêu chí này.

Dự án Blanca City nằm tại lõi đô thị biển, sở hữu pháp lý lâu dài và hệ sinh thái đồng bộ“all-in-one”

Sở hữu quy mô 96,6 ha cùng tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, Blanca City được ghi nhận là quỹ đất mặt biển sở hữu lâu dài hiếm hoi của khu vực. Dưới bàn tay tư vấn của Aedas, tổng thể dự án mang phong cách giao thoa văn hóa giữa Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, với các tòa tháp cao tầng lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn khơi mang tính biểu tượng.

Song song với khối cao tầng, phân khu thấp tầng giới thiệu bộ sưu tập shophouse và biệt thự được thiết kế độc bản. Kiến trúc tại đây là sự kết hợp hài hòa giữa nét đặc trưng Nam Bộ như mái ngói, cột kèo với hình khối và chất liệu sang trọng của phong cách châu Âu, tạo nên không gian sống vừa hoài cổ, vừa hiện đại.

Lợi thế cạnh tranh của Blanca City còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” đồng bộ. Dự án sở hữu trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn quốc tế, trường học, y tế và hệ thống 8 công viên chủ đề. Đặc biệt, việc tích hợp trực tiếp công viên nước Sun World Vũng Tàu giúp dự án đón đầu dòng khách du lịch, gia tăng giá trị khai thác thương mại và dịch vụ.

Blanca City quy tụ tổ hợp tiện ích hoàn chỉnh từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí đẳng cấp.

Trong bối cảnh Vũng Tàu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, Blanca City được nhìn nhận như một lựa chọn bất động sản chiến lược, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư ven biển và tích sản dài hạn, gắn với định hướng phát triển bền vững của không gian ven biển phía Nam.