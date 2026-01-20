3 sắc thái của tinh thần tối giản trong Zen's House

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Zen’s House là một dự án căn hộ dịch vụ lưu trú, được triển khai như một thực hành thiết kế về “nghệ thuật sống chậm”. Tọa lạc trên khu đất ven Hồ Tây (Hà Nội) công trình gồm ba căn hộ cho thuê độc lập, mỗi tầng là một thế giới riêng, lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và Bắc Âu.

Cảm hứng Việt Nam : Không gian tầng 3 được lấy cảm hứng từ tinh thần nhà Việt truyền thống, nơi sự ấm cúng và gần gũi được đặt lên hàng đầu. Màu đất, gỗ tự nhiên và các chi tiết thủ công được xử lý nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thân thuộc mà không hoài cổ. Những vật liệu gợi nhớ văn hóa Bắc Bộ – gạch mộc, gỗ nâu, ánh sáng vàng ấm – được tiết chế vừa đủ, giúp căn hộ cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Đây là không gian của sự mộc mạc, nhưng sâu sắc – nơi mỗi yếu tố vật liệu đều mang hơi thở của tự nhiên và bàn tay con người.

Cảm hứng Nhật Bản : Tầng 4 mở ra một thế giới tĩnh lặng và thiền định. Ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật thể hiện rõ qua bố cục phi đối xứng, vách Shoji,chiếu cói, chất liệu gỗ sồi sáng, tường sơn vôi và ánh sáng khuếch tán tự nhiên.

Không gian được tổ chức mở, gắn kết các khu chức năng bằng khoảng trống và sự liên tục của ánh sáng. Mọi chi tiết đều được giản lược – chỉ còn lại sự tinh khiết trong vật liệu, nhịp điệu ánh sáng và âm hưởng của tĩnh tại.

Đây là tầng gợi cảm giác thiền, nơi người ở có thể thả mình trong không khí yên ả, giữa một Hà Nội náo nhiệt phía ngoài khung cửa.

Cảm hứng Bắc Âu : Tầng trên cùng mang tinh thần Bắc Âu – sáng, nhẹ và tự nhiên. Không gian được mở rộng tối đa với hệ cửa kính lớn hướng hồ, đưa ánh sáng và cảnh quan vào bên trong.

Tông màu trung tính, nền gỗ sáng và các điểm nhấn nội thất màu xanh, nâu đất tạo cảm giác thư thái và hiện đại.

Sự kết hợp giữa thiết kế Scandinavian và ngôn ngữ bản địa được thể hiện qua cách D12 chọn vật liệu: vải thô, gỗ sồi, mây tre, sơn vôi… – tất cả đều gần gũi nhưng được tinh lọc kỹ lưỡng, mang lại một không gian vừa giản dị vừa sang trọng.

Ba tầng – ba sắc thái khác nhau, nhưng Zen’s House vẫn là một tổng thể thống nhất, hướng đến một mục tiêu duy nhất: Tạo nên trải nghiệm lưu trú dễ chịu và an yên, nơi tâm hồn được lắng lại sau những vội vã thường nhật và khơi dậy nguồn năng lượng mới cho mỗi hành trình.

Thúy Hiền
D12 Architect
#Zen's House #tối giản #nghệ thuật sống chậm #Hồ Tây #thiết kế nội thất #căn hộ dịch vụ

