Gần 300 nền đất dự án Dragon Eden được khách hàng đặt mua

Gần 300 nền đất tại phân khu Dragon Park, thuộc dự án Dragon Eden (Tây Ninh) đã được khách hàng đặt mua ngay trong ngày mở bán, với tỷ lệ giao dịch đạt khoảng 90% số sản phẩm chào bán.

Ngày 18/1/2026, Công ty Cổ phần Tandoland cho biết đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Mai Bá Hương tổ chức Sự kiện mở bán phân khu Dragon Park thuộc dự án Dragon Eden, với chủ đề “Dragon Entry – Chạm Long Khắc Thịnh”.

Khoảng gần 300 sản phẩm Dragon Park chính thức chào đón những chủ nhân tiên phong.

“Dragon Entry – Chạm Long Khắc Thịnh” không chỉ là tên gọi của sự kiện, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho khoảnh khắc khởi đầu, thời điểm Dragon Eden chính thức bước vào giai đoạn hình thành nhịp sống, khi sinh khí được đánh thức và các giá trị bắt đầu được kiến tạo một cách thực chất và bền vững.

Trong tổng thể quy hoạch của Dragon Eden, Dragon Park được lựa chọn là phân khu mở bán đầu tiên, giữ vai trò điểm khởi sinh nơi nhịp sống được kích hoạt, nơi cộng đồng cư dân đầu tiên hình thành, từ đó đặt nền móng cho quá trình phát triển lâu dài của toàn khu đô thị.

Việc khởi đầu bằng Dragon Park xuất phát từ triết lý phát triển nhất quán của chủ đầu tư:“Một khu đô thị muốn phát triển bền vững, phải bắt đầu từ không gian sống thật và cộng đồng cư dân thật.”

Điểm nhấn trung tâm của Dragon Park là Công viên Eden Park với quy mô 2,1 ha -mảng xanh lõi của toàn khu, đồng thời giữ vai trò không gian sinh hoạt cộng đồng trọng yếu, nơi cư dân có thể dạo bộ, thư giãn, kết nối và cảm nhận nhịp sống mỗi ngày trong môi trường sống hài hòa, cân bằng.

Khi công viên đi vào vận hành, cư dân bắt đầu an cư và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng được hình thành, đó cũng là thời điểm “Chạm Long Khắc Thịnh” chạm vào sinh khí của khu đô thị, chạm vào giá trị sử dụng thực, từ đó tạo nền tảng cho giá trị gia tăng bền vững của Dragon Park nói riêng và toàn bộ dự án Dragon Eden nói chung.

Dragon Park được xác định là bước khởi đầu, đóng vai trò nền móng cho quá trình hình thành hệ sinh thái sống hoàn chỉnh của Dragon Eden trong tương lai.

Trong tổng thể quy hoạch Dragon Eden, các hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế và hệ thống tiện ích đô thị sẽ được triển khai theo lộ trình từng giai đoạn, song hành cùng sự phát triển của cộng đồng cư dân. Dragon Park được xác định là bước khởi đầu, đóng vai trò nền móng cho quá trình hình thành hệ sinh thái sống hoàn chỉnh của Dragon Eden trong tương lai.

Song song với giá trị quy hoạch và không gian sống, Dragon Park được giới thiệu ra thị trường với cấu trúc tài chính linh hoạt, minh bạch, phù hợp với bối cảnh thị trường hiện nay.

Nổi bật là chính sách thanh toán nợ gốc 1%/năm trong vòng 10 năm. Cấu trúc thanh toán này giúp giảm áp lực dòng tiền, tạo điều kiện để khách hàng chủ động kế hoạch tài chính dài hạn, đồng thời tối ưu hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn đầu sở hữu.

Bên cạnh đó là ưu đãi 0 đồng trong 18 tháng, cho phép khách hàng nhận đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay, đồng thời chủ động nắm giữ hoặc sẵn sàng khai thác tài sản mà không phát sinh áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Nhờ vậy, dòng tiền của người mua được duy trì ổn định trong suốt thời gian đầu sở hữu.

Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán 95% nhận đất, trao sổ ngay sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp 7%, voucher 0,5 - 1% khi quay vòng xoay may mắn, kết hợp chính sách mua sỉ ưu đãi từ 1–2% cùng chương trình Happy Surprise lên đến 2%. Như vậy, tổng mức ưu đãi trong ngày mở bán lên đến 12%, mang lại lợi thế tài chính rõ rệt cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Đặc biệt, giá bán được xây dựng bám sát khung định giá ngân hàng, giúp hồ sơ vay được xử lý gọn trong một lần, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và giải ngân. Nhờ đó, khách hàng có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý và an tâm sở hữu trọn bộ giá trị Đất – Nhà – Xe trong một cấu trúc tài chính minh bạch, dễ tiếp cận.

Dragon Eden có quy mô gần 147 ha, quy hoạch 5 phân khu với hơn 5.000 sản phẩm.

Với việc sold out 90% giỏ hàng ngay trong sự kiện mở bán, khoảng gần 300 sản phẩm, Dragon Park chính thức chào đón những chủ nhân tiên phong – các khách hàng đầu tiên đồng hành cùng Dragon Eden từ giai đoạn khởi sinh giá trị, đặt nền móng cho cộng đồng cư dân và dư địa gia tăng bền vững theo thời gian.

Dragon Eden có quy mô gần 147 ha, quy hoạch 5 phân khu với hơn 5.000 sản phẩm. Dự án này nằm tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ). Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền. Diện tích các lô đất từ 90 - 110 - 160 m², giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m².