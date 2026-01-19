Đấu giá khu đất gần 7 ha cạnh đồi danh thắng nổi tiếng ở Huế làm khu nghỉ dưỡng

TPO - Khu đất rộng gần 7 ha nằm cạnh lăng Tự Đức và đồi Vọng Cảnh - một trong những không gian cảnh quan đặc sắc bậc nhất TP. Huế, sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất có thời hạn 50 năm để triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, với giá khởi điểm hơn 194 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại khu vực Trường Đá, phường Thủy Xuân.

Danh thắng đồi Vọng Cảnh ven sông Hương.

Khu đất được đưa ra đấu giá có diện tích gần 7 ha, địa chỉ tại số 72 đường Huyền Trân Công Chúa. Khu vực này nằm kề các điểm đến nổi tiếng như lăng vua Tự Đức, lăng Đồng Khánh và đồi Vọng Cảnh. Trong nhiều năm, nơi đây được người dân làng nghề hương Thủy Xuân tận dụng làm không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Về ranh giới, phía Bắc và phía Tây khu đất giáp đất nông nghiệp và khu dân cư; phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 13,5 m; phía Đông giáp đường Huyền Trân Công Chúa với lộ giới 19,5 m.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất (thời hạn thuê 50 năm) là hơn 194 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước gần 39 tỷ đồng và nộp hồ sơ trước ngày 20/1. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 5/2 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Huế (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An).

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 382 tỷ đồng, định hướng xây dựng khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao với quy mô 250 giường lưu trú, trung tâm hội nghị sức chứa 300 chỗ cùng hệ thống dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Các công trình trong khu dự án được khống chế chiều cao không quá 3 tầng, tối đa 14 m, nhằm bảo đảm hài hòa cảnh quan khu vực di sản.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án trong thời hạn không quá 36 tháng kể từ ngày được cho thuê đất; trong đó, thời gian hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào hoạt động không quá 30 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.