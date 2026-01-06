Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu, thửa đất

Mạnh Thắng
TPO - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai vừa xây dựng dự thảo và đang trong quá trình lấy ý kiến về kế hoạch đấu giá đất năm 2026.

Theo dự thảo kế hoạch, năm 2026 tỉnh Đồng Nai có thể tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất. Trong đó, có 8 khu, thửa đất chuyển tiếp từ năm 2025; 43 khu, thửa đất cần tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá; 21 khu, thửa đất cần thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất để tổ chức đấu giá trong năm nay hoặc năm 2027.

kcn-bh1-gt.jpg
Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất tại KCN Biên Hòa 1 để thực hiện các dự án thông qua hình thức đấu giá đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/1/2026 đối với việc lập chủ trương đầu tư 2 khu đất đấu giá thực hiện dự án nhà ở. Các khu đất đấu giá thực hiện dự án nhà ở còn lại đang đăng thông báo đấu giá, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/1/2026.

Năm 2025, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỷ đồng.

Mạnh Thắng
