Giải mã sức hút Danko Riverside qua các con số quy hoạch và đầu tư

Giữa làn sóng phát triển đô thị mới tại Bắc Ninh – “siêu tỉnh” công nghiệp đang trên đà tăng tốc mạnh mẽ, Danko Riverside nổi lên như một điểm sáng cả về quy mô quy hoạch lẫn cơ hội đầu tư. Sở hữu những ưu điểm vượt trội của một khu đô thị kiểu mẫu với quy hoạch đồng bộ, Danko Riverside định hình một chuẩn sống mới tại trung tâm hành chính Bắc Ninh.

Quy mô đồng bộ trên diện tích 44ha

Tọa lạc tại phường Đa Mai, thuộc khu vực trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh, Danko Riverside là khu đô thị (KĐT) hiện đại có quy mô phát triển lớn và quy hoạch đồng bộ. Với diện tích gần 44ha, dự án được chia thành nhiều phân khu chức năng như: liền kề, biệt thự, shophouse và chung cư cao tầng – được kết nối bởi hệ thống giao thông nội bộ rộng thoáng và hệ tiện ích đa chức năng.

KĐT Danko Riverside có quy mô 44ha và hơn 1.300 sản phẩm đa dạng loại hình

Điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng biệt cho Danko Riverside chính là phong cách kiến trúc Tân cổ điển châu Âu thể hiện một cách tinh tế và đồng nhất trong toàn bộ thiết kế. Từ những đường nét uyển chuyển, tính đối xứng của các công trình nhà ở, cảnh quan cho đến bố cục quảng trường, không gian công cộng, tất cả đều tôn lên sự cổ điển sang trọng – một di sản kiến trúc được chắt lọc qua nhiều thế kỷ.

Hơn 1.300 sản phẩm đa diện tích, đa công năng

Dự án mang đến tổng cộng 1.336 sản phẩm, trong đó có hai tòa chung cư cao 11 tầng với 374 căn hộ và các sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse. Nếu căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực hiện đại thì liền kề là lựa chọn tối ưu - dòng sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu an cư và khai thác cho thuê tại khu vực đang có tốc độ đô thị hóa nhanh top đầu cả nước.

Hệ thống 108+ tiện ích đẳng cấp

Là KĐT đẳng cấp châu Âu đầu tiên và lớn nhất Bắc Ninh, Danko Riverside không chỉ là một không gian để ở, mà còn định hình nên một chuẩn sống mới thượng lưu, hiện đại, kết nối và giàu bản sắc. Toàn khu tích hợp hơn 108 tiện ích lớn nhỏ, tạo nên một hệ sinh thái khép kín, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục và gắn kết cộng đồng.

Sân thể thao Athens là 1 trong số 108+ tiện ích tại KĐT Danko Riverside

Những dấu ấn “số 1” kiến tạo nên chuẩn sống thượng lưu

Một trong những công trình nổi bật tại dự án là Quảng trường Danko Square, rộng hơn 16.000m², được đánh giá là quảng trường văn hóa – nghệ thuật ngoài trời lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, với sức chứa lên tới 20.000 người. Đây sẽ là nơi diễn ra những đêm nhạc đẳng cấp, những sự kiện nghệ thuật tầm cỡ và những lễ hội đỉnh cao; mang đến trải nghiệm văn hoá đặc sắc nhất cho cư dân.

Quảng trường Danko Square tại Danko Riverside là quảng trường lớn nhất tại Bắc Ninh

Cùng với đó, tháp biểu tượng The Pride, với chiều cao 68m, đang được đề xuất xác lập kỷ lục về độ cao trong phân khúc các công trình biểu tượng tại châu Á, thể hiện khát vọng phát triển và vị thế của cư dân tại một khu đô thị mới.

Bộ sưu tập vườn cảnh quan độc nhất sẽ hiện diện tại KĐT Danko Riverside

Điểm đặc biệt tại Danko Riverside là cách CĐT vận dụng nghệ thuật cảnh quan châu Âu để định hình không gian sống. Các khu vườn Versailles (Pháp), Florence (Ý), The Vow Garden (Thụy Sĩ), Athens… tái hiện lại hình ảnh những khu vườn hoàng gia trứ danh, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Danko Riverside cũng là KĐT duy nhất tại Bắc Ninh hiện nay sở hữu bộ sưu tập cảnh quan vườn châu Âu đặc sắc.

Hơn cả nơi để ở, Danko Riverside mang đến môi trường sống xanh, một cộng đồng cư dân tinh hoa, không gian lý tưởng để an cư, nuôi dạy con cái và cân bằng đời sống tinh thần.

Vị thế trung tâm và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ

Bên cạnh các yếu tố quy hoạch và cảnh quan, Danko Riverside còn thu hút nhà đầu tư nhờ sở hữu kết nối vàng, gần trung tâm hành chính, bệnh viện, bến xe liên tỉnh và cao tốc. Đặc biệt, dự án nằm gần khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung, có quy mô gần 200ha, được phê duyệt đầu tư với tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng, dự kiến thu hút hơn 17.500 lao động sau khi đi vào hoạt động. Điều này tạo ra nguồn nhu cầu thuê ở thực và thương mại rất lớn.

Quy hoạch KCN Song Mai – Nghĩa Trung gần KĐT Danko Riverside

Những con số ấn tượng không chỉ thể hiện tầm vóc dự án, mà còn mở ra cơ hội rõ ràng cho cộng đồng cư dân tri thức và nhà đầu tư đón đầu giá trị dài hạn trong tương lai.