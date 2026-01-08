Hạ tầng giao thông tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản Nghệ An

Diện mạo Trung tâm TP. Vinh (cũ) thủ phủ tỉnh Nghệ An đang thay đổi từng ngày khi loạt dự án hạ tầng quy mô lớn liên tục được triển khai, tạo thêm động lực phát triển và nâng tầm vị thế đô thị trong bức tranh khu vực.

(TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An sau sáp nhập bước vào giai đoạn tăng tốc mới của quá trình đô thị hóa, tạo sức bật cho thị trường bất động sản. Các dự án mang tầm quốc gia tiếp tục nâng cao vị thế đô thị trung tâm Bắc Trung Bộ trên bản đồ giao thương, sân bay quốc tế Vinh đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp đồng bộ nhà ga, sân đỗ và đường băng, chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/12, qua đó gia tăng năng lực kết nối hàng không trong nước và quốc tế.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam hình thành trục giao thông liên hoàn, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A và mạng lưới cao tốc xuyên Việt, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương với các vùng kinh tế lớn. Đại lộ Vinh – Cửa Lò dài hơn 16 km sau khi hoàn thành mở rộng đã trở thành “trục xương sống” kết nối trung tâm (TP Vinh cũ) với đô thị biển Cửa Lò, giữ vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế – du lịch và mở rộng không gian đô thị Nghệ An.

Bên cạnh đó, địa phương đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm giai đoạn đến 2026 như: mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7C, tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đường ven biển, cùng hệ thống vận tải biển trong nước và quốc tế. Các hạng mục hạ tầng thuộc dự án Phát triển hạ tầng ưu tiên và tăng cường khả năng chống chịu đô thị (TP Vinh) sử dụng vốn vay của World Bank, trong đó có tuyến đường Lê Mao kéo dài và đường Trần Nguyên Hãn, dự kiến sẽ được đẩy nhanh triển khai trong năm 2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị. Sự đồng bộ này không chỉ nâng cao năng lực kết nối đa phương thức, mà còn tạo dư địa lớn cho phát triển đô thị và thu hút dòng vốn đầu tư.

(TP Vinh cũ) đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng

Thực tế thị trường cho thấy, hạ tầng bứt phá đã kéo theo sự đổ bộ của nhiều “ông lớn” bất động sản vào khu vực trung tâm (TP Vinh cũ), góp phần gia tăng nguồn cung sản phẩm chất lượng cao. Theo ghi nhận từ giới môi giới, giá bất động sản khu vực trung tâm Nghệ An đã tăng khoảng 2–3 lần trong chu kỳ 10 năm trở lại đây.-

Nhận định tại các hội thảo tiềm năng bất động sản Nghệ An, T.S Nguyễn Văn Đính cho rằng địa phương đang hội tụ đầy đủ các yếu tố về hạ tầng, vị trí chiến lược và dư địa phát triển, tạo nền tảng thu hút mạnh dòng vốn FDI và dòng tiền đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh đó, hạ tầng không chỉ đóng vai trò “dẫn lối”, mà đang trực tiếp định hình mặt bằng giá, thanh khoản và sức hấp dẫn dài hạn của thị trường bất động sản địa phương.

Trong bối cảnh đó, những dự án khu đô thị được phát triển bài bản, đón đầu quy hoạch và hạ tầng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Tiêu biểu là Eurowindow Central Avenue – khu đô thị thượng lưu đến từ nhà phát triển dự án uy tín hàng đầu thị Eurowindow Holding nằm tại vị trí lõi trung tâm (TP Vinh) tỉnh Nghệ An. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống giao thông hoàn thiện, kết nối thuận tiện với các trục đường huyết mạch của thành phố, nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc, cận kề các khu dân cư hiện hữu mang đến lợi thế giao thương thuận lợi, kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, và tiềm năng tăng giá cao.

Eurowindow Central Avenue được phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Trong đó, cảnh quan xanh được bao phủ bởi nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng. Công trình xanh là sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) chống ồn, tiết kiệm điện; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà. Vận hành xanh được thể hiện qua việc sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực trong vườn hoa; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tái sử dụng để tưới cây và hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại vị trí trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuận tiện kinh doanh, tiềm năng tăng giá mạnh mẽ

Eurowindow Central Avenue mang đến bộ sưu tập giới hạn các sản phẩm thấp tầng với các căn biệt thự và shophouse mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển thanh lịch, có bố trí thang máy, vị trí điều hòa, bồn nước và bình nóng lạnh được giấu kín khéo léo, đảm bảo thẩm mỹ, có khoảng lùi trước sau làm sân vườn và bố trí tiểu cảnh, có gara và chỗ đỗ ô tô. Đặc biệt, khu sân phơi được trang bị mái kính cảm biến thời tiết, giúp thông gió tự nhiên, đón ánh sáng mặt trời và tự động đóng lại khi trời mưa.

Biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, mặt tiền rất rộng từ 10 - 14m, thiết kế sang trọng, bề thế, đường nét tinh tế. Các căn shophouse có thiết kế vuông vức, nổi bật với mặt tiền rộng từ 6 - 8m, chủ yếu là các căn có mặt tiền rộng từ 7 đến hơn 8m, gồm shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng phù hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Eurowindow Central Avenue sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân thượng lưu

Khu đô thị sở hữu hệ thống hàng loạt tiện ích nội khu như: bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, trải nghiệm, thư giãn, giải trí và giao lưu kết nối của cư dân.

Việc hạ tầng liên tục được đầu tư và nâng cấp đang tạo lực đẩy mạnh mẽ, giúp bất động sản (TP Vinh) sẵn sàng “cất cánh”. Không chỉ là nơi an cư dành riêng cho giới tinh hoa, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue còn khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư, kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới.