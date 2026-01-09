Bất động sản Hà Nội và TPHCM xác lập kỷ lục mới

TPO - Tại Hà Nội, hàng loạt dự án mới và dự án quy mô lớn được ra mắt bởi các doanh nghiệp tên tuổi. Trong khi đó, ở tại TPHCM nhiều chủ đầu tư cũng tái khởi động hoặc mở bán các dự án tại khu vực trung tâm và vùng lõi đô thị. Tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và TPHCM đạt hơn 66.000 căn trong quý IV/2025, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Đồng loạt trở lại

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, trong quý IV/2025, tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và TPHCM đạt hơn 66.000 căn, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Lượng cung lớn tập trung vào ba tháng cuối năm cho thấy niềm tin của các chủ đầu tư vào triển vọng thị trường đã được củng cố đáng kể.

Cụ thể, tại Hà Nội, nguồn cung mở bán mới trong quý IV đạt khoảng 15.500 căn, tăng 85% so với quý trước và tăng 26% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận tới 14 dự án lần đầu ra mắt, cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Nguồn cung tiếp tục dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm, trong đó Văn Giang (Hưng Yên) đóng vai trò dẫn dắt khi cung cấp khoảng 9.400 căn, chiếm 61% tổng nguồn cung toàn thị trường, tăng gấp 8,6 lần so với quý trước.

Tại TPHCM, sự phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Nguồn cung mở bán mới trong quý đạt khoảng 14.500 căn, tăng 130% so với quý trước và cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Bình Dương giữ vai trò động lực chính, đóng góp khoảng 8.200 căn, chiếm 57% tổng nguồn cung mới, với mức tăng ấn tượng cả theo quý lẫn theo năm.

Một điểm nổi bật của quý IV/2025 là sự trở lại đồng loạt của nhiều chủ đầu tư lớn. Tại Hà Nội, hàng loạt dự án mới và dự án quy mô lớn được ra mắt bởi các doanh nghiệp tên tuổi. Trong khi đó tại TPHCM, nhiều chủ đầu tư cũng tái khởi động hoặc mở bán các dự án tại khu vực trung tâm và vùng lõi đô thị. Xu hướng này phản ánh quá trình tháo gỡ pháp lý đang diễn ra tích cực, đồng thời cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp vào một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong trung và dài hạn.

Song song với sự gia tăng nguồn cung, khả năng hấp thụ của thị trường cũng ghi nhận ở mức khả quan. Trong năm 2025, Hà Nội tiêu thụ khoảng 34.500 căn hộ, tăng 2% so với năm 2024, trong khi TPHCM đạt khoảng 30.400 căn, cao gấp 2,4 lần so với năm trước.

Nguồn cung mới sẽ tăng

Trong năm 2026, One Mount Group dự báo thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng số lượng căn hộ mở bán mới dự kiến khoảng 35.000-40.000 căn, tương đương hoặc cao hơn năm 2025.

Tại TPHCM, dự báo thị trường sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi trong năm 2026. Động lực chính thúc đẩy sự bứt phá này đến từ những nỗ lực quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, kết hợp cùng việc thực thi đồng bộ các bộ luật mới như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản.

Tổng nguồn cung mới tại thị trường TPHCM dự kiến sẽ đạt từ 27.000 - 32.000 căn hộ mỗi năm.

Sự thay đổi căn bản về khung pháp lý không chỉ tạo ra “hành lang xanh” cho các dự án mới mà còn trực tiếp tái khởi động hàng loạt dự án vốn đã tạm ngưng trong thời gian qua. Đây là tín hiệu quan trọng giúp thị trường lấy lại niềm tin và khơi thông dòng vốn đầu tư.

Tổng nguồn cung mới tại thị trường TPHCM dự kiến sẽ đạt từ 27.000 - 32.000 căn hộ mỗi năm. Trong đó, khu vực trung tâm TPHCM ước tính đóng góp từ 16.000 - 17.000 căn mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2027. Việc gia tăng đáng kể về cả số lượng nguồn cung sơ cấp cho thấy sự sẵn sàng của các chủ đầu tư trong việc đón đầu làn sóng tăng trưởng mới.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group nhận định, thị trường căn hộ tại Hà Nội và TPHCM đang bước vào một giai đoạn chuyển mình với sự phân hóa rõ rệt về động lực tăng trưởng.

“Sau khi bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2024-2025, thị trường Hà Nội được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng nhưng với tốc độ ổn định và mặt bằng giá phù hợp hơn với số đông. Trong khi đó, TPHCM đang đứng trước một làn sóng tăng trưởng mới khi các điểm nghẽn pháp lý dần được khai thông. Đặc biệt, việc triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực Thủ Thiêm trong năm 2026 sẽ đóng vai trò là đầu tàu thiết lập những cột mốc giá mới, tái định vị hoàn toàn mặt bằng giá trị cho khu vực trung tâm” ông Tiến nói.