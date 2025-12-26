TPHCM bêu tên loạt dự án bất động sản chưa được huy động vốn

TPO - Sở Xây dựng TPHCM xác nhận có nhiều dự án chưa đủ điều kiện mở bán, gồm Setia Edenia, A&T Saigon Riverside, AVA Plaza... Người dân được khuyến cáo cần tra cứu kỹ thông tin để tránh rủi ro.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, dù được quảng cáo rầm rộ nhưng trên địa bàn TPHCM chỉ có duy nhất dự án nhà chung cư OCC (dự án Green Skyline) thuộc dự án Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Quảng trường Xanh tại phường Đông Hoà do Công ty CP Đầu tư Thái Bình xây dựng làm chủ đầu tư là đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngược lại, nhiều dự án đang được môi giới quảng cáo là pháp lý rõ ràng nhưng thực tế không có tên trong danh mục nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, qua rà soát, Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn để người dân cảnh giác, gồm Setia Edenia tại phường Lái Thiêu do Công ty TNHH một thành viên Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư, dự án căn hộ A&T Saigon Riverside tại phường Bình Hoà do Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương làm chủ đầu tư, dự án chung cư quảng trường AVA (AVA Plaza) tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Phú làm chủ đầu tư.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM nhấn mạnh, luật hiện tại có chế tài nghiêm khắc cho hành vi huy động vốn trái phép. Cụ thể, Luật Kinh doanh bất động sản nghiêm cấm các hành vi gian lận, lừa dối khách hàng. Nghị định số 16/2025/NĐ-CP, các tổ chức kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện không chỉ bị phạt tiền mà còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 - 6 tháng.

Để đảm bảo an toàn, người dân có thể tra cứu thông tin tại Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM ở tên miền: https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn. Việc cập nhật thông tin tại đây được thực hiện ngay sau khi văn bản phát hành, không phụ thuộc vào chu kỳ định kỳ để đảm bảo tính kịp thời.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trước đây sở đã có nhiều chỉ đạo đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn TPHCM chấp hành nghiêm quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định số 96/2024/NĐ- của Chính phủ.

Cách nay 2 tháng, Sở Xây dựng tiếp tục có thông báo số 11410/TB-SXD-QLN&TTBĐS đề nghị các đơn vị chấp hành các quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.

Đồng thời, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch, quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, chấp hành nghiêm các quy định nêu trên.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Thời gian tới, Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp với các sở ngành, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và xử lý vi phạm.