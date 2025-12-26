Sự cần thiết của cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 135 ngày 03/10/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc đề xuất phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Để có cơ sở xem xét, xử lý đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa theo kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng nghiên cứu, có ý kiến về nội dung đề xuất đầu tư dự án. Trong đó tập trung làm rõ năng lực và kinh nghiệm của địa phương trong trường hợp được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư dự án.

Cùng với đó, làm rõ sự cần thiết đầu tư, mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh của địa phương để đề xuất đầu tư tuyến đường giai đoạn trước năm 2030. Đặc biệt, cần đánh giá, phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tư theo phương thức đối tác công tư so với các phương thức đầu tư khác; sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đảm bảo phù hợp quy định; dự kiến nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư dự án, trong đó bao gồm khả năng bố trí nguồn lực của địa phương để tham gia đầu tư dự án.

Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Liên quan tới nội dung này, ngày 23/12, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Bộ Xây dựng về phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cai tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có phần lớn chiều dài thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk (125,5 km/257km), vì vậy kiến nghị giao UBND tỉnh Đăk Lăk hoặc Ban Quản lý dự án của Bộ Xây dựng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai đầu tư dự án. Việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 là rất quan trọng và cấp thiết để kết nối Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, các hành lang Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ kết nối cảng biển, cảng cạn, sân bay, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp; tạo bước đột phá cho vùng trong việc phát triên kinh tê - xã hội, thu hút đâu tư, nhât là phục vụ vận chuyên nông sản, thực phâm, khai thác và vận chuyển bô xít, phát triển du lịch địa phương và khu vực, tạo động lực để Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Do vậy, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép đâu tư Tuyên cao tôc Bắc - Nam phía Tây (CT02), đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghia trước năm 2030.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, khi triển khai theo phương thức PPP, ngoài việc huy động được nguồn vốn xã hội tham gia giai đoạn đâu tư xây dựng sẽ giảm đáng kê nguôn ngân sách nha nước phải bố trí để phục vụ quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình; tận dụng được thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ khối tư nhân; chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, quản lý vận hành và khai thác công trình dự án; dự án đầu tư theo tuyến mới nên có sự lựa chọn cho người sử dụng dịch vụ; thu phí theo chiều dài sử dụng dịch vụ nên đảm bảo tính công bằng cho người sử dụng.

Đồ hoạ đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Liên quan tới cao tốc này, ngày 13/11, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản số 07828 gửi Bộ Xây dựng về phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa. Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc có chiều dài khoảng 257km. Dự án đi qua 3 tỉnh (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng), đây là trục cao tốc Bắc – Nam phía Tây của Quốc gia, có tính chất kết nối vùng và liên vùng của cả nước, đi qua địa hình bị chia cắt, có tính chất kỹ thuật phức tạp, và đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Để dự án triển khai đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư cần đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Do vậy, kiến nghị giao Bộ Xây dựng làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư dự án.

Theo tỉnh Đắk Lắk, việc đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT02), đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là rất cần thiết. Tuy nhiên, tỉnh Đắk Lắk còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách địa phương còn nhiều hạn chế, trong khi nhu cầu chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng an ninh và đầu tư kết cấu hạ tầng ngày càng lớn. Ngân sách tỉnh chưa tự đảm bảo nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương hỗ trợ. Do vậy, kiến nghị phần vốn nhà nước tham gia đầu tư dự án được bố trí từ 100% từ nguồn vốn NSTW (bố trí ngoài phần kế hoạch đầu tư công nguồn NSTW hỗ trợ cho địa phương).

Tương tự, ngày 6/12, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản số 7569 về viêc Về việc tham gia ý kiến về phương án đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa. Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng cho rằng, việc đầu tư Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột và đoạn Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là phù hợp với quan điểm và giải pháp phát triển của Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 06/10/2025 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời phù hợp với phương hướng phát triển mạng lưới giao thông Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước, tăng khả năng cơ động, phòng thủ cả quân sự, quốc phòng, dân sự và phòng chống thiên tai... khi có tình huống phức tạp, bất ngờ xảy ra.

Tuyến đường đầu tư hoàn thành sẽ hình thành trục dọc kinh tế vận tải phía Tây đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá giữa các khu vực Tây Nguyên, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cùng với cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang triển khai, khi dự án được đầu tư hoàn thành sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống cao tốc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết nối với các tuyến cao tốc hiện đang triển khai đầu tư xây dựng cơ bản như Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa - Chơn Thành mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, thúc đẩy giao thương, du lịch, thu hút đầu tư, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.