Biệt thự 3 tầng với kiến trúc mở, sống xanh giữa đô thị nhiệt đới

TPO - Giữa đô thị du lịch Siem Reap (Campuchia) đang phát triển từng ngày, khu phố Wat Bo vẫn giữ được nhịp sống trầm lắng hiếm hoi. Tại đây, một biệt thự 3 tầng được kiến tạo không để phô diễn hình thức mà để con người được sống chậm, sống xanh và gắn bó lâu dài cùng thiên nhiên nhiệt đới.

Giữa nhịp phát triển sôi động của Siem Reap, Wat Bo Village hiện lên như một khoảng lặng hiếm hoi với những con đường nhỏ, hàng cây lâu năm và nhịp sống chậm rãi. Căn biệt thự 3 tầng của một cặp vợ chồng trẻ – ra đời như một lựa chọn sống: không chạy theo xu hướng phô trương, mà hướng tới sự bền vững, bình yên và gắn kết với thiên nhiên.

Mặt tiền biệt thự với tầng trệt mở, gara bên trái và mảng xanh phủ dày phía trước

Trên khu đất rộng 590 m², các kiến trúc sư của UAD Architects không xây dựng một khối nhà lớn khép kín, mà chủ động chia công trình thành hai khối riêng biệt, đặt giữa vườn cây và hồ cá. Cách tổ chức này giúp ngôi nhà “thở” tốt hơn, tạo nhiều khoảng trống để gió và ánh sáng tự nhiên len sâu vào không gian sống. Khối nhà phía trước chỉ cao một tầng, đóng vai trò như lớp đệm với đường phố, giúp các không gian sinh hoạt chính phía trong yên tĩnh hơn, ít chịu tác động từ tiếng ồn đô thị.

Thiết kế mở về phía vườn giúp ngôi nhà hoà mình với thiên nhiên

Hai khối nhà được kết nối bằng lối đi có mái che dạng pergola, nơi cây xanh đổ bóng xuống tường và nền sân, hình thành vùng đệm mát mẻ khi di chuyển. Nhìn từ trên cao, công trình như được “giấu mình” trong lớp cây nhiệt đới, với các khối vuông – cong đan xen, giảm tác động thị giác và giữ cho tổng thể công trình luôn nhẹ nhàng, hài hòa.

Kiến trúc bên ngoài với những đường bo góc mềm mại

Không gian sân trong rộng rãi, đón sáng

Trái tim của Wat Bo House nằm ở khu vườn và hồ cá giữa hai khối nhà. Không chỉ tạo cảnh quan, mặt nước và mảng xanh còn đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, giúp không gian luôn mát mẻ quanh năm – yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Siem Reap. Từ nhiều vị trí trong nhà, tầm nhìn luôn hướng ra cây cối, mặt nước thay vì chỉ đối diện với những bức tường kín.

Sân trong được tổ chức tinh tế với tường đá granite uốn cong, bồn cây trung tâm và hệ pergola (giàn) phía trên che chắn tầm nhìn trực diện, tăng sự riêng tư cho gia chủ, đồng thời mang lại cảm giác an yên khi bước vào không gian sống.

Phòng khách với trần cao và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên thông qua các ô cửa kính lớn

Tầng trệt là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sinh hoạt chung. Phòng khách, bếp và khu ăn uống được bố trí liên thông, mở rộng tầm nhìn ra vườn và hồ cá, giúp không gian luôn sáng, thoáng và đầy sinh khí. Phòng khách với trần cao, mảng tường ốp đá xám và hệ cửa kính lớn tạo cảm giác rộng rãi nhưng không lạnh lẽo. Khu ăn uống đặt ở trung tâm ngôi nhà, nơi ánh sáng tự nhiên và mảng xanh trở thành “gia vị” cho những bữa cơm gia đình.

Không gian phòng ăn với bàn dài và hệ cửa kính mở ra sân vườn

Ngoài ra, tầng trệt còn có phòng ngủ dành cho khách hoặc người lớn tuổi, cùng các không gian phụ trợ được bố trí gọn gàng, tách khỏi trục sinh hoạt chính để giữ sự ngăn nắp. Gara xe không bị đóng kín như thông thường mà được thiết kế mở, kết hợp sân hiên đa năng – nơi có thể ngồi nghỉ, uống cà phê hay đơn giản là ngắm khu vườn, biến một không gian kỹ thuật thành nơi thư giãn đúng nghĩa.

Hai tầng trên là khu vực nghỉ ngơi riêng tư với ba phòng ngủ. Mỗi phòng đều có ban công, sân trong hoặc cửa sổ mở ra mảng xanh, đảm bảo sự thông thoáng và ánh sáng tự nhiên. Nhờ cách chia khối và xử lý khoảng trống hợp lý, các phòng ngủ tránh được tầm nhìn trực diện từ nhà bên cạnh nhưng vẫn không bị bí bách. Không gian sinh hoạt chung ở tầng trên nhìn xuống khoảng thông tầng trung tâm, nơi ánh sáng được dẫn xuống các tầng dưới, tạo cảm giác kết nối nhẹ nhàng.

Ở tầng cao nhất, mật độ xây dựng được giảm để nhường chỗ cho sân thượng có nhiều cây xanh. Hai bồn cây lớn trồng cây cổ thụ vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa giúp làm mát mái nhà. Phòng gym đặt trên mái, bao quanh bởi mảng xanh, mang đến trải nghiệm tập luyện nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên.

Wat Bo House sử dụng các vật liệu quen thuộc nhưng bền vững như đá granite xám tự nhiên, bê tông và gỗ. Bảng vật liệu trung tính này giúp công trình không bị lỗi mốt, dễ bảo trì và giữ được vẻ đẹp lâu dài. Cây xanh xuất hiện ở mọi cao độ: từ sân trong, ban công, sân thượng đến mái xanh, tạo nên nhiều lớp cảnh quan và những góc nhìn thay đổi theo ánh sáng trong ngày.