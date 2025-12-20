Ngôi nhà ‘nhiệt đới’ 3 tầng hiện đại giữa lòng Sài Gòn

TPO - Giữa nhịp sống sôi động và dày đặc của đô thị Sài Gòn, có những ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn để lưu giữ ký ức và nuôi dưỡng cảm xúc. BQ House – công trình nhà ở 3 tầng ở TP Hồ Chí Minh – là một không gian như thế, nơi tuổi thơ miền biển Bình Định của gia chủ được tái hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc nhiệt đới hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc.

Tọa lạc trên khu đất rộng 377m², BQ House mang phong cách Tropical Modern (nhiệt đới hiện đại), với tinh thần xuyên suốt là tạo nên một mái nhà êm ấm, gần gũi – gợi lại cảm giác thân quen của những năm tháng tuổi thơ, nhưng được đặt trong bối cảnh sống đương đại của đô thị lớn.

Ngay từ mặt tiền, công trình đã tạo dấu ấn bằng cách tổ chức hình khối rõ ràng, mạch lạc. Các mảng tường đặc – rỗng được sắp xếp đan xen, kết hợp cùng hệ kính lớn, không chỉ giúp ngôi nhà đón trọn ánh sáng và gió tự nhiên, mà còn tạo hiệu ứng thị giác nhiều lớp, giàu chiều sâu. Kiến trúc không phô trương, nhưng đủ khác biệt để khiến người đi ngang phải dừng lại quan sát.

Tông màu cam đất chủ đạo mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ đến ký ức miền Trung và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà

Bảng màu chủ đạo của BQ House là các gam trung tính, được nhấn bằng sắc cam đất – màu của mái ngói cũ, của nắng gió miền Trung, của ký ức quê nhà. Thay vì mô phỏng hình ảnh làng quê một cách trực diện, kiến trúc sư lựa chọn cách kể chuyện tiết chế hơn: đưa “chất quê” vào không gian bằng cảm giác, bằng màu sắc và ánh sáng, để mỗi góc nhà đều gợi nhớ mà không hoài niệm nặng nề.

Khoảng sân rộng phù hợp làm nơi đỗ xe hoặc vui chơi gia đình

Khoảng sân rộng phía trước đóng vai trò như một vùng đệm mềm giữa ngôi nhà và phố xá. Đây không chỉ là nơi để xe, mà còn là không gian sinh hoạt ngoài trời – nơi trẻ nhỏ có thể chạy nhảy, nơi gia đình ngồi thưởng trà, đón những buổi chiều mát lành hiếm hoi giữa lòng thành phố.

Bên trong, không gian tầng trệt được tổ chức theo dạng mở, bao gồm phòng khách, bếp và khu vực ăn uống, không sử dụng vách ngăn cứng. Khoảng thông tầng cao rộng giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp ngôi nhà, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Nội thất được lựa chọn tiết chế, với bộ sofa trung tính, sàn gạch thô mộc và các chi tiết gỗ ấm áp, mang lại sự cân bằng giữa hiện đại và gần gũi.

Không gian sinh hoạt chung ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Khu bếp và bàn ăn được bố trí liền kề, đủ rộng để tổ chức những bữa cơm đông người, nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng cho những khoảnh khắc quây quần của gia đình. Tông màu trắng, nâu gỗ và be sáng chiếm chủ đạo, tạo cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và thân thuộc – đúng tinh thần của một không gian sống đề cao sự gắn kết.

Không gian bếp nối trực tiếp ra sân sau

Các tầng lầu phía trên là hệ thống phòng ngủ, phòng làm việc và không gian thư giãn riêng tư. Mỗi khu vực đều được bố trí cửa sổ lớn hoặc logia hướng ra sân vườn nhỏ, giếng trời – nơi cây xanh được đưa vào để điều hòa vi khí hậu, đồng thời tạo những “khoảng thở” cần thiết cho ngôi nhà phố.

Điểm nhấn đặc biệt của BQ House nằm ở tầng thượng. Thay vì xây kín như nhiều công trình nhà phố khác, gia chủ và kiến trúc sư quyết định giữ lại một khoảng sân mái rộng, lát gạch cam đất, mở hoàn toàn với trời và gió. Đây là nơi đọc sách, chăm cây, hay đơn giản là thả lỏng cơ thể giữa ánh sáng tự nhiên – một không gian sống chậm hiếm hoi mà người đô thị hiện đại luôn kiếm tìm.

Giữa lòng Sài Gòn hiện đại, BQ House không cố gắng trở nên nổi bật bằng hình thức cầu kỳ. Ngôi nhà chọn cách kể một câu chuyện rất riêng – câu chuyện về miền biển, về ký ức tuổi thơ, về cảm giác “được trở về nhà”. Đó là sự giao thoa hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa tiện nghi và cảm xúc, để kiến trúc không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị bền lâu của đời sống gia đình.