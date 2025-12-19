Đà Nẵng khởi công khu chung cư gần 1.300 căn hộ

Một trong số những dự án được người dân quan tâm, mong chờ là dự án Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 – khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 – khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ. Ảnh: T.H.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất gần 16.000m2, với tổng diện tích sàn khoảng 146.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến góp thêm gần 1.300 căn hộ chung cư, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng bức thiết tại Đà Nẵng.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ, trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa nhanh, nhu cầu về nhà ở của người dân, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp và trung bình, ngày càng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập.

"Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có quy mô, được đầu tư bài bản, đúng định hướng là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố, góp phần hoàn thành chỉ tiêu gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2025-2030. Đây là nhiệm vụ lớn nhưng cũng rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền", ông nói.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng nhìn nhận, sau khi sáp nhập, nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu vực TP. Đà Nẵng cũ phát sinh cao, nhất là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động di chuyển về làm việc tại trung tâm hành chính. Nguồn cung NƠXH hiện có chưa đáp ứng được. Trong khi đó, giá nhà ở thương mại, đất nền tăng nhanh, gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở, nhất là những người trẻ. Điều này tạo ra hệ lụy dây chuyền đối với doanh nghiệp, khiến họ khó tuyển dụng, tốn chi phí luân chuyển nhân sự và giảm lợi thế cạnh tranh trong thu hút lao động có kỹ năng. Ngoài ra, sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội cũng làm suy giảm sức hấp dẫn đầu tư so với các tỉnh, thành có chính sách an sinh tốt hơn.

Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 – khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có quy mô gần 1300 căn hộ.



Theo UBND thành phố, từ nay đến năm 2030 Đà Nẵng sẽ xây dựng 46 khu nhà ở xã hội với gần 29.000 căn. Từ năm 2026 trở đi, mỗi năm sẽ hoàn thành trên dưới 5000 căn. Đặc biệt, phường Hoà Xuân là nơi có nhiều dự án nhà ở xã hội nhất, với 8 khu chung cư.

Dịp này, Đà Nẵng cũng khởi công Dự án Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng phân Khu B - KCN Nam Thăng Bình. Hai dự án khác là nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial.