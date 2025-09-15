Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

36 khu chung cư nhà ở xã hội ở Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh giá thuê

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến phương án điều chỉnh giá thuê 36 khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công.

Theo đó, các chung cư sẽ được điều chỉnh giá hai năm một lần, áp dụng đến năm 2030, với mức tăng trung bình 3-4 lần so với hiện nay.

Kế hoạch được TP Đà Nẵng đưa ra nhằm giảm gánh nặng chi tiêu tài chính để dành chi cho các nhu cầu thiết yếu khác, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống cho người thuê. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá là thu hồi phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư, qua đó hình thành nguồn lực bền vững cho việc quản lý, bảo trì lâu dài...

Hiện nay, nhiều khu chung cư Đà Nẵng hiện có giá thuê chỉ 3.500-6.000 đồng/m2, đến năm 2030 dự kiến tăng lên 15.000-25.000 đồng/m2. Đơn cử như khu cuối tuyến Bạch Đằng Đông từ 3.623 lên 16.790 đồng, khu chung cư An Cư 5 từ 3.809 lên 16.930 đồng, Nam cầu Trần Thị Lý từ 5.453 lên 20.180 đồng.

c26f0f3615ee9eb0c7ff.jpg
Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giá thuê tại hàng loạt chung cư trên địa bàn.

Một số khu chung cư ở trung tâm thành phố, có hạ tầng đồng bộ cũng sẽ điều chỉnh, có nơi tăng từ 4 đến gần 6 lần như: khu Nam Tuyên Sơn từ 5.629 lên 33.410 đồng/m2 (gần 6 lần), Nại Hiên Đông C2 từ 5.629 lên 23.970 đồng (hơn 4 lần).

Nhóm chung cư vốn có giá thuê cao sẽ tiến sát giá thị trường. Tiêu biểu như khu 201 Đống Đa từ 28.000 đồng/m2 hiện nay lên 47.590 đồng năm 2030; nhà ở cán bộ Bệnh viện Ung thư thành phố từ 16.900 lên 51.370 đồng; chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc từ 14.000 lên 44.670 đồng; chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông từ 15.000 lên 44.590 đồng.

Trong khi đó, một số khu chỉ điều chỉnh nhẹ, như Mân Thái từ 7.512 lên 10.880 đồng, Bắc Mỹ An từ 4.068 lên 9.000 đồng, Hòa Minh từ 3.879 lên 11.500 đồng....

Được biết, hiện Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng 17.537 căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Trong số này, 42 khu chung cư thuộc tài sản công do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà (Sở Xây dựng) quản lý và bố trí cho thuê.

Trong đó, đề xuất điều chỉnh giá thuê đối với 36 khu chung cư, chưa điều chỉnh giá thuê đối với 6 khu chung cư. Các chung cư chưa điều chỉnh gồm: 3 khu chung cư Hòa Minh, Hòa Cường, Thuận Phước do nhà chung cư xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ, đã có kế hoạch di dời; Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm đang thực hiện nâng cấp, cải tạo và sẽ thực hiện điều chỉnh giá sau khi hoàn thành dự án nâng cấp; Chung cư thu nhập thấp Tân Trà đã xác định giá thuê năm 2023, đang thực hiện bố trí thuê đối với hộ dân tại Khu nhà liền kề Tân Trà, Đông Trà theo chính sách hỗ trợ của HĐND TP.

Riêng khu chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên đã xác định giá thuê năm 2025.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan nghiên cứu dự thảo và gửi ý kiến góp ý trước ngày 25/9. Sau đó, Sở sẽ tổng hợp và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định phương án cuối cùng.

Nguyễn Thành
#giá thuê chung cư xã hội Đà Nẵng #điều chỉnh giá nhà ở xã hội Đà Nẵng #chung cư nhà ở xã hội tài sản công #quản lý và khai thác nhà xã hội Đà Nẵng #tăng giá thuê chung cư xã hội #chương trình cải tạo chung cư cũ Đà Nẵng #quy định giá thuê nhà ở xã hội #giá thuê chung cư trung tâm Đà Nẵng #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục