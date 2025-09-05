Sống bất an trong chung cư ở TPHCM: 'Nghe tiếng động mạnh là sợ trần rơi'

Trong văn bản báo cáo UBND TPHCM mới đây, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn và bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố để triển khai cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 phải thông tin đến tổ chức, cá nhân tại khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, nhằm kêu gọi tham gia thực hiện dự án.

Dự kiến TPHCM sẽ hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà (giao thông, cấp – thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải…), với mức tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án. Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới TPHCM sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 467 chung cư xây trước năm 1975 và một số công trình giai đoạn 1975 – 1994. Trong đó, các chung cư cấp B, C sẽ được sửa chữa, nâng cấp; còn 16 chung cư cấp D sẽ chia thành hai hướng: 7 công trình đã di dời, tháo dỡ sẽ xây mới, trong khi 9 công trình chưa hoặc đang di dời sẽ tiếp tục được sửa chữa, xây dựng lại.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn tất cải tạo toàn bộ chung cư cũ xây trước 1975, đồng thời xử lý triệt để những công trình hư hỏng nặng, cấp D hoặc đã hết niên hạn sử dụng thuộc giai đoạn 1975 – 1994.