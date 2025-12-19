Onsen Fuji mở rộng hệ sinh thái bất động sản trị liệu tại Ninh Bình

Với lễ khởi công diễn ra thành công ngày 19/12, dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đánh dấu bước đi chiến lược của Tập đoàn Onsen Fuji trong phát triển dòng căn hộ trị liệu Thera Home tại khu vực Nam Thủ đô.

Thera Home – trụ cột chiến lược trong tầm nhìn phát triển của Onsen Fuji

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, Tập đoàn Onsen Fuji xác định bất động sản trị liệu là định hướng phát triển dài hạn. Trên nền tảng đó, Thera Home – mô hình căn hộ trị liệu tích hợp chăm sóc y tế 24/7 – được phát triển như một chuẩn sống mới, nơi việc chăm sóc sức khỏe không tách rời đời sống thường nhật của cư dân.

Khác với các sản phẩm nhà ở thuần túy, Thera Home hướng tới những giá trị nhân văn và bền vững, lấy con người làm trung tâm, nơi cư dân được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính không gian sống của mình. Thông qua Thera Home, Onsen Fuji truyền tải thông điệp xuyên suốt trong chiến lược phát triển: “Sức khỏe con người là tài sản quý giá nhất.”

Onsen Fuji định hướng phát triển mô hình bất động sản trị liệu, chăm sóc sức khỏe.

Theo định hướng này, Onsen Fuji đang từng bước hình thành hệ sinh thái bất động sản trị liệu tại ba tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình, hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết, an toàn và bền vững, nơi chăm sóc sức khỏe trở thành nền tảng của chất lượng sống.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội – hiện thực hóa triết lý của Thera Home

Là dự án hiện thực hóa rõ nét triết lý của Thera Home - Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam (tên thương mại: Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) được nghiên cứu và khảo sát kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật tập đoàn.

Tọa lạc tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, dự án sở hữu lợi thế nổi bật khi nằm trong khu vực Trung tâm y tế vùng thủ đô, liền kề các bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2, cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để dự án vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng – trị liệu, vừa đảm bảo khả năng tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng bình yên, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được quy hoạch thành hai phân khu chính, bao gồm hơn 130 căn biệt thự và hơn 1.000 căn hộ cao cấp cùng hệ thống shophouse thương mại, tổ hợp tiện ích trị liệu chuyên sâu, hướng tới hình thành một quần thể sống – nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tại đây, mỗi ngôi nhà đều là một trạm chăm sóc sức khỏe, mỗi con đường là một tuyến trị liệu, mỗi khu vườn là một phương thuốc hồi phục cho thân - tâm - trí an lành cho chủ nhân.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội - Làng trị liệu giữa trung tâm y tế Vùng Thủ đô.

Khởi công dự án – dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc triển khai các công trình, dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lễ khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội ngày 19/12 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của dự án, mà còn khẳng định năng lực triển khai và cam kết phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Lễ khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội diễn ra ngày 19/12.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các sở, ban, ngành, đại diện Onsen Fuji Hà Nam cùng các đối tác chiến lược. Trong không khí trang trọng, nghi thức khởi công đã mở ra hành trình kiến tạo một không gian sống mới – nơi sức khỏe cư dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Với Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Onsen Fuji tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bất động sản trị liệu bền vững tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, kiến tạo những giá trị sống nhân văn, an toàn và bền vững cho cộng đồng.