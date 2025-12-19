Onsen Fuji và chiến lược phát triển bất động sản trị liệu tại Phú Thọ

Với lễ khởi công được tổ chức long trọng vào sáng ngày 19/12, Công trình căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị Tokyu Residences (tên thương mại: Tòa căn hộ Thera Home) đánh dấu bước đi chiến lược của Tập đoàn Onsen Fuji trong phát triển dòng căn hộ trị liệu tại thủ phủ khoáng nóng Thanh Thủy.

Mô hình bất động sản trị liệu đầu tiên tại vùng lõi khoáng nóng Thanh Thủy

Trong bối cảnh nhu cầu sống khỏe, sống an dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng trở thành xu hướng tất yếu, Tập đoàn Onsen Fuji xác định bất động sản trị liệu là trụ cột chiến lược trong tầm nhìn phát triển dài hạn. Trên nền tảng đó, tòa căn hộ Thera Home định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng – trị liệu – chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần định hình chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe tại khu vực miền Bắc.

Chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh già hóa dân số

Không đơn thuần là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, Thera Home được Onsen Fuji phát triển với mục tiêu đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần tự nhiên của đời sống, nơi cư dân và du khách có thể duy trì trạng thái cân bằng thể chất và tinh thần trong dài hạn, thay vì chỉ tận hưởng các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Trung tâm của Tokyu Retreat Thanh Thủy là dòng căn hộ Thera Home – căn hộ trị liệu tích hợp chăm sóc y tế 24/7 đầu tiên tại Việt Nam, được Onsen Fuji dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển.

Khác với các mô hình nhà ở hay nghỉ dưỡng truyền thống, Thera Home là căn hộ trị liệu tích hợp chăm sóc y tế 24/7 đầu tiên tại Việt Nam, được Onsen Fuji dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển, hướng tới xây dựng không gian an cư – trị liệu, nơi các giải pháp chăm sóc sức khỏe, theo dõi y tế và trị liệu được tích hợp ngay trong từng căn hộ, giúp việc chăm sóc sức khỏe diễn ra liên tục, chủ động và bền vững.

Mô hình Thera Home được nghiên cứu dựa trên các chuẩn mực chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản, điều chỉnh phù hợp với điều kiện sống, thể trạng và nhu cầu an dưỡng ngày càng rõ nét của người Việt, đặc biệt là nhóm cư dân trung niên, cao tuổi và những người hướng tới lối sống khỏe lâu dài.

Tọa lạc tại vùng lõi khoáng nóng Thanh Thủy – nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất, Thera Home sở hữu nền tảng hiếm có để phát triển mô hình nghỉ dưỡng trị liệu theo tinh hoa onsen Nhật Bản, kết hợp khoáng nóng, y học hiện đại và các liệu pháp chăm sóc tinh thần.

Thera Home là dòng căn hộ trị liệu khoáng nóng có chăm sóc y tế 24/7 đầu tiên tại Việt Nam

Dự án được định hướng phát triển hài hòa với thiên nhiên, tận dụng lợi thế khoáng nóng để hình thành hệ sinh thái trị liệu toàn diện, nơi mỗi căn hộ là một không gian phục hồi, mỗi tiện ích là một lớp trị liệu, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Thông qua Thera Home, Onsen Fuji hướng tới khai thác tài nguyên khoáng nóng theo hướng bài bản và bền vững, tránh phát triển manh mún, đồng thời gia tăng giá trị lâu dài cho điểm đến Thanh Thủy.

Lợi ích bền vững cho ngành du lịch và kinh tế – xã hội địa phương

Về dài hạn, Tokyu Retreat Thanh Thủy không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao cho Phú Thọ, mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch – dịch vụ, mở rộng không gian phát triển cho du lịch nghỉ dưỡng trị liệu tại địa phương.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm cho lao động tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận, thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh Thanh Thủy nói riêng và Phú Thọ nói chung trở thành điểm đến nghỉ dưỡng trị liệu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thera Home cũng là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bất động sản trị liệu mà Onsen Fuji đang từng bước hình thành tại Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình, hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, nơi con người được sống an dưỡng, chăm sóc chuyên sâu và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Tòa căn hộ Thera Home đã được long trọng khởi công vào sáng ngày 19/12/2025, hưởng ướng chủ trương của Chính phủ

Trong tiến trình hiện thực hóa tầm nhìn đó, sáng ngày 19/12/2025, Tập đoàn Onsen Fuji đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Tokyu Retreat Thanh Thủy, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc triển khai các công trình, dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cấp, các sở, ban, ngành địa phương, Ban lãnh đạo Tập đoàn Onsen Fuji cùng các đối tác chiến lược, đánh dấu thời điểm dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng, đồng thời khẳng định năng lực thực thi và cam kết đồng hành lâu dài của Onsen Fuji cùng địa phương trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe bền vững.