Quảng Ninh sắp có thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội

Hệ sinh thái đầu tư SGO Group vừa chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long thuộc quỹ đất 20% trong quần thể Khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở SGO La Emera Hạ Long tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ khởi công SGO We City Hạ Long là một trong 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố được khởi công – khánh thành đồng loạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phối cảnh dự án SGO We City Hạ Long.

Dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long có quy mô gồm 4 tòa nhà (cao 18 tầng và 1 tầng hầm), trong đó 3 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, với gần 1.500 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Dự án được phát triển trong quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long, tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm trên trục đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (6 làn xe) - một trong những tuyến giao thông đẹp và đắt giá bậc nhất miền Bắc, thừa hưởng không gian cảnh quan đặc trưng của vịnh Hạ Long và hệ thống hạ tầng đồng bộ của khu vực. Cách trung tâm hành chính tỉnh 6 - 8 km.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch HĐQT SGO Group cho biết, SGO We City Hạ Long là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới, mở đầu cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội mang thương hiệu “SGO We City” trong chiến lược phát triển dài hạn của Hệ sinh thái đầu tư SGO Group.

Ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch HĐQT SGO Group phát biểu khai mạc tại buổi lễ khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long.

Doanh nghiệp xác định đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn lẻ, mà là cam kết trách nhiệm trong việc đồng hành cùng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, góp phần tạo lập môi trường sống ổn định, bền vững cho cộng đồng.

Sau dự án này, SGO Group dự kiến tiếp tục triển khai chuỗi dự án nhà ở xã hội “SGO We City” tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh…, cho thấy cách tiếp cận bài bản, có lộ trình rõ ràng và định hướng phát triển gắn với mục tiêu an sinh xã hội bền vững, lâu dài.

Cùng với dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long, dịp này tỉnh Quảng Ninh cũng đăng ký khởi công 4 dự án nhà ở xã hội khác, gồm: dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh (592 tỷ đồng); nhà ở xã hội lô đất 10 thuộc dự án Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn (1.229 tỷ đồng); Khu nhà ở xã hội lô đất thuộc Khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (3.368 tỷ đồng); Dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh (2.266 tỷ đồng)…