Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Quảng Ninh sắp có thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội

Đình Phong

Dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long (Quảng Ninh) vừa khởi công dịp 19/12 với gần 1.500 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng.

Hệ sinh thái đầu tư SGO Group vừa chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long thuộc quỹ đất 20% trong quần thể Khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở SGO La Emera Hạ Long tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ khởi công SGO We City Hạ Long là một trong 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố được khởi công – khánh thành đồng loạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

20251218202856-14anh-chup-man-hinh-2025-12-18-202826.png
Phối cảnh dự án SGO We City Hạ Long.

Dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long có quy mô gồm 4 tòa nhà (cao 18 tầng và 1 tầng hầm), trong đó 3 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, với gần 1.500 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Dự án được phát triển trong quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long, tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm trên trục đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (6 làn xe) - một trong những tuyến giao thông đẹp và đắt giá bậc nhất miền Bắc, thừa hưởng không gian cảnh quan đặc trưng của vịnh Hạ Long và hệ thống hạ tầng đồng bộ của khu vực. Cách trung tâm hành chính tỉnh 6 - 8 km.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch HĐQT SGO Group cho biết, SGO We City Hạ Long là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới, mở đầu cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội mang thương hiệu “SGO We City” trong chiến lược phát triển dài hạn của Hệ sinh thái đầu tư SGO Group.

img-20251219-134406.jpg
Ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch HĐQT SGO Group phát biểu khai mạc tại buổi lễ khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long.

Doanh nghiệp xác định đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn lẻ, mà là cam kết trách nhiệm trong việc đồng hành cùng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, góp phần tạo lập môi trường sống ổn định, bền vững cho cộng đồng.

Sau dự án này, SGO Group dự kiến tiếp tục triển khai chuỗi dự án nhà ở xã hội “SGO We City” tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh…, cho thấy cách tiếp cận bài bản, có lộ trình rõ ràng và định hướng phát triển gắn với mục tiêu an sinh xã hội bền vững, lâu dài.

Cùng với dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long, dịp này tỉnh Quảng Ninh cũng đăng ký khởi công 4 dự án nhà ở xã hội khác, gồm: dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh (592 tỷ đồng); nhà ở xã hội lô đất 10 thuộc dự án Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn (1.229 tỷ đồng); Khu nhà ở xã hội lô đất thuộc Khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (3.368 tỷ đồng); Dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh (2.266 tỷ đồng)…

Đình Phong
#Bất động sản #dự án nhà ở xã hội #Quảng Ninh #nhà giá rẻ #chung cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục