Trường hợp nào 'đặc cách' mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

TPO - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại nghị quyết số 69 năm 2025, quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và cải tạo xây dựng lại nhà chung cư tại Hà Nội. Trong đó, điểm mới của Nghị quyết là quy định các hộ này không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết xin mời quý vị lắng nghe.