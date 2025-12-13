Tuyên Quang công bố 4 dự án nhà ở xã hội, mở rộng quỹ nhà cho người thu nhập thấp

TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công bố thông tin 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời chuẩn bị quỹ nhà phục vụ người thu nhập thấp, công nhân và các nhóm đối tượng chính sách.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định phê duyệt công bố thông tin dự án được xác định để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, các dự án được lựa chọn đều nằm tại phường Minh Xuân và Bình Thuận - những khu vực đang đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở tăng cao. Các dự án đều được giao nhiệm vụ hoàn thành trước hoặc trong năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án “Một triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030”.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Minh Xuân.

Cụ thể, Dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân, có quy mô 0,92 ha. Khu đất chủ yếu là đất trồng lúa, được quy hoạch thành đất đơn vị ở để phát triển khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Dự án dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 674 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành trong vòng 2 năm kể từ ngày được giao đất, chậm nhất là hết năm 2030. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những điểm cư trú mới giúp giảm tải nhu cầu nhà ở tại trung tâm thành phố Tuyên Quang.

Dự án Nhà ở xã hội Tân Hà, phường Minh Xuân – có diện tích 2,9 ha, hiện trạng cũng là đất trồng lúa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.148 tỷ đồng và được yêu cầu hoàn thành sau 4 năm kể từ ngày giao đất, muộn nhất đến năm 2030. Với diện tích lớn gấp hơn ba lần so với dự án đầu tiên, Tân Hà được kỳ vọng trở thành một cụm nhà ở xã hội quy mô, đáp ứng nhu cầu định cư của hàng trăm hộ dân.

Dự án thứ ba, thuộc quy hoạch chi tiết khu nhà ở công nhân số 4, nằm tại Km 11 đường Tuyên Quang – Hà Nội, có quy mô 15,22 ha. Khu đất có cấu trúc đa dạng: đất lúa, đất ở hiện hữu, đất mặt nước và đất giao thông. Tổng vốn đầu tư lên tới 1.752 tỷ đồng. Dự án đã có quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước năm 2030. Đây được xem là dự án lớn nhất trong đợt công bố, hướng tới phục vụ lực lượng lao động đông đảo quanh khu công nghiệp.

Dự án thứ tư, thuộc khu nhà ở công nhân số 05, có diện tích gần 11,9 ha, hiện trạng phần lớn là đất lâm nghiệp. Tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng. Dự án cũng đã có quy hoạch chi tiết và được giao chỉ tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2025–2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì công khai thông tin dự án trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong 30 ngày, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền hai phường Minh Xuân, Bình Thuận được giao phối hợp trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện dự án.