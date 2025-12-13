Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tuyên Quang công bố 4 dự án nhà ở xã hội, mở rộng quỹ nhà cho người thu nhập thấp

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công bố thông tin 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời chuẩn bị quỹ nhà phục vụ người thu nhập thấp, công nhân và các nhóm đối tượng chính sách.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định phê duyệt công bố thông tin dự án được xác định để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, các dự án được lựa chọn đều nằm tại phường Minh Xuân và Bình Thuận - những khu vực đang đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở tăng cao. Các dự án đều được giao nhiệm vụ hoàn thành trước hoặc trong năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án “Một triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030”.

691dddc608dcb36fd59edc46.jpg
Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Minh Xuân.

Cụ thể, Dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân, có quy mô 0,92 ha. Khu đất chủ yếu là đất trồng lúa, được quy hoạch thành đất đơn vị ở để phát triển khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Dự án dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 674 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành trong vòng 2 năm kể từ ngày được giao đất, chậm nhất là hết năm 2030. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những điểm cư trú mới giúp giảm tải nhu cầu nhà ở tại trung tâm thành phố Tuyên Quang.

Dự án Nhà ở xã hội Tân Hà, phường Minh Xuân – có diện tích 2,9 ha, hiện trạng cũng là đất trồng lúa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.148 tỷ đồng và được yêu cầu hoàn thành sau 4 năm kể từ ngày giao đất, muộn nhất đến năm 2030. Với diện tích lớn gấp hơn ba lần so với dự án đầu tiên, Tân Hà được kỳ vọng trở thành một cụm nhà ở xã hội quy mô, đáp ứng nhu cầu định cư của hàng trăm hộ dân.

Dự án thứ ba, thuộc quy hoạch chi tiết khu nhà ở công nhân số 4, nằm tại Km 11 đường Tuyên Quang – Hà Nội, có quy mô 15,22 ha. Khu đất có cấu trúc đa dạng: đất lúa, đất ở hiện hữu, đất mặt nước và đất giao thông. Tổng vốn đầu tư lên tới 1.752 tỷ đồng. Dự án đã có quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước năm 2030. Đây được xem là dự án lớn nhất trong đợt công bố, hướng tới phục vụ lực lượng lao động đông đảo quanh khu công nghiệp.

Dự án thứ tư, thuộc khu nhà ở công nhân số 05, có diện tích gần 11,9 ha, hiện trạng phần lớn là đất lâm nghiệp. Tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng. Dự án cũng đã có quy hoạch chi tiết và được giao chỉ tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2025–2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì công khai thông tin dự án trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong 30 ngày, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền hai phường Minh Xuân, Bình Thuận được giao phối hợp trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện dự án.

Đức Anh
#nhà ở xã hội #Tuyên Quang #dự án nhà ở #người thu nhập thấp #công nhân #phát triển nhà ở

Xem thêm

Cùng chuyên mục