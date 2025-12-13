Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

TPHCM điểm mặt loạt dự án bất động sản bán 'lúa non'

Duy Quang
TPO - Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, các dự án có dấu hiệu bán “lúa non” trái phép qua các hình thức booking, đặt cọc giữ chỗ như cao ốc An Khang (A&T Tower) của Công ty CP Địa ốc OBC Holdings nằm trên địa bàn phường An Phú, dự án The Emerald Garden View ở phường Thuận An của Công ty CP Tập đoàn Lê Phong…

Trước việc nhiều dự án bất động sản ở TPHCM, đặc biệt là khu vực tỉnh Bình Dương (trước đây) Sở Xây dựng TPHCM rà soát phát hiện một số dự án chưa được cấp phép mở bán.

2.jpg
Công ty CP Địa ốc OBC Holdings từng tổ chức event hoành tráng để giới thiệu cao ốc An Khang (A&T Tower).

Cụ thể, các dự án có dấu hiệu bán “lúa non” trái phép qua các hình thức booking, đặt cọc giữ chỗ như cao ốc An Khang (A&T Tower) của Công ty CP Địa ốc OBC Holdings nằm trên địa bàn phường An Phú, dự án The Emerald Garden View ở phường Thuận An của Công ty CP Tập đoàn Lê Phong…

Qua rà soát, Sở Xây dựng TPHCM (kể cả Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ) chưa từng ban hành thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các dự án này.

Theo Sở Xây dựng, trước đây sở đã có nhiều chỉ đạo đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn TPHCM chấp hành nghiêm quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định số 96/2024/NĐ- của Chính phủ.

5.jpg
Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, cao ốc An Khang (A&T Tower) có dấu hiệu bán “lúa non” trái phép.

Cách nay 2 tháng, Sở Xây dựng tiếp tục có thông báo số 11410/TB-SXD-QLN&TTBĐS đề nghị các đơn vị chấp hành các quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.

Đồng thời, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch, quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, chấp hành nghiêm các quy định nêu trên.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

11.jpg
Dự án The Emerald Garden View ở phường Thuận An của Công ty CP Tập đoàn Lê Phong bị Sở Xây dựng TPHCM điểm tên bán lúa non.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Thời gian tới, Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp với các sở ngành, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và xử lý vi phạm.

Duy Quang
