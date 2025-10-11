TPHCM cấm doanh nghiệp bất động sản ủy quyền đặt cọc, mua bán

TPO - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản số 11410 thông báo việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn.

Thông báo này nhằm quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, công điện của Thủ tướng Chính phủ về thị trường bất động sản và tạo điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Cụ thể, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch theo đúng quy định, biểu mẫu.

Cùng đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải báo cáo bằng văn bản giấy theo Điều 26 Nghị định số 94/2024/NĐ-CP gửi về Sở Xây dựng.

Ngoài ra, thực hiện việc báo cáo bằng file dữ liệu điện tử khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng xây dựng hoàn thiện.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Theo Sở Xây dựng, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản thì bị xử phạt theo Điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Trong đó, những hành vi vi phạm gồm chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định, sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 16/2022.