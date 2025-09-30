TPHCM gỡ vướng cho 54 khu đất để làm dự án bất động sản

TPO - 54 khu đất có diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích gần 213.000 m2 đã được HĐND TPHCM cho phép thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại mà không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành.

HĐND TPHCM vừa thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171 năm 2024 của Quốc hội.

Theo đó, HĐND TPHCM đã chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất mà UBND TPHCM trình HĐND TPHCM cho phép thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại mà không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành.

Nghị quyết 171 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. Nghị quyết 171 cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác) nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM xác định 54 khu đất có diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích gần 213.000 m2 để làm nhà ở.

Các khu đất này nằm chủ yếu ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với tổng diện tích hơn 6,3 triệu m2. Thời hạn chung cho các dự án là đến hết ngày 31/3/2030.

HĐND TPHCM chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất cho phép thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại.

Các dự án có diện tích đất trồng lúa chuyển đổi đáng kể Khu nhà ở Mỹ Xuân với trên 17.800 m2, Khu nhà ở Công ty Đô thị mới với 52.500 m2, Khu dân cư Lan Anh Thịnh Vượng với trên 60.000 m2, Khu dân cư Mỹ Phú có hơn 33.600 m2, Khu dân cư BIDC Phú Mỹ với hơn 10.300 m2...

Các dự án thí điểm này được thực hiện theo 3 hình thức, gồm nhận quyền sử dụng đất có các dự án khu nhà ở sinh thái lớn như Khu nhà ở Sinh thái Phú Thịnh, Khu nhà ở Sinh thái Phú Gia, Khu nhà ở Sinh thái An Phú, và Khu nhà ở cao cấp Gia Hưng.

Tiếp đến là hình thức đang có quyền sử dụng đất áp dụng cho các dự án mà tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất, ví dụ như Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ OSC, Khu nhà ở thấp tầng đường Lê Lợi, và Khu phức hợp cao cấp Long Hưng - Charm City Vũng Tàu.

Hình thức thứ 3 là kết hợp đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất, áp dụng cho một số dự án như Khu phức hợp trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp Sao Mai Phú Mỹ, Chung cư 24 tầng - Khu nhà ở Phường 16, Quận 8 (cũ) và Khu dân cư Mỹ Phú.

Riêng danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TPHCM chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TPHCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND TPHCM chậm nhất đến hết tháng 10/2025.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Triển thực hiện các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi, đồng bộ và đảm bảo tiến độ, nhất là tại các khu vực phường, xã có đăng ký nhiều dự án thí điểm và các tổ chức kinh doanh bất động sản đăng ký thực hiện nhiều dự án thí điểm; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định, không để xảy ra khiếu nại phức tạp gây mất trật tự xã hội, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.