Nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

TPO - Đối tượng Võ Quang Thành nhận 2,4 tỷ đồng tiền đặt cọc và làm thủ tục cấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không sang nhượng nhà và đất cho khách mà chuyển quyền sử dụng đất cho con trai.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm đối với Võ Quang Thành (50 tuổi, quê ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực hình sự, hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra.

Vào năm 2022, Võ Quang Thành liên hệ với ông Võ T.T (50 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam) và trao đổi về việc cần bán 1 căn nhà không có giấy tờ đất tại đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) với số tiền 2,8 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 9/2022, ông T. đã đặt cọc cho ông Thành số tiền 2 tỷ đồng để mua căn nhà này. Đồng thời, ông T còn đưa thêm cho ông Thành 400 triệu đồng để làm giấy tờ đất.

Hai bên thỏa thuận khi làm xong giấy tờ đất sẽ ra công chứng và ông T. sẽ trả hết 400 triệu đồng còn lại.

Tuy nhiên, vào ngày 2/2/2024, sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thanh Khê cấp đứng tên ông Võ Quang Thành và bà Trương Thị A.T (44 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) thì ông Thành không làm hợp đồng công chứng như đã thỏa thuận với ông T. mà sang tên cho con trai mình.

Khi phát hiện sự việc, ông T. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận thấy do ông Thành không có mặt tại nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm khi tìm thấy đối tượng nêu trên thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng).