Điều tra nhóm thanh thiếu niên vác dao đuổi đánh người, đập phá xe máy trên đèo Hải Vân

TPO - Ngày 10/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiến hành làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên khu vực đèo Hải Vân.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một nhóm thanh niên mang theo hung khí truy đuổi một số người khác đang tụ tập tại đây gây mất an ninh trật tự tại khu vực đèo Hải Vân thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Theo hình ảnh ghi lại nhóm nam thanh niên đi trên 6 xe mô tô di chuyển theo hướng từ TP Đà Nẵng lên đỉnh đèo Hải Vân. Trong đó có nhiều xe đã tháo, che biển kiểm soát và một xe chở 2 đối tượng mang theo hung khí dạng dao tự chế. Khi đến vị trí khúc cua cùi chỏ, gần đỉnh đèo Hải Vân, nơi nhiều người đang đứng ngắm cảnh thì bất ngờ nhóm thanh niên này áp sát xe môtô của một vài thanh niên khác và người trong nhóm này đã sử dụng hung khí đuổi đánh những người có mặt. Sau đó, các đối tượng đập phá 1 xe mô tô đang dựng sát taluy đường và rút khỏi hiện trường.

Đoạn video được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, bình luận, chia sẻ của nhiều người.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát hình sự khu vực 4 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu tổ chức xác minh, truy xét. Sau 24 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ 8 đối tượng tham gia vào vụ việc trên.

Cụ thể 8 đối tượng gồm: Trần Minh Tây, Lê Công Chinh, Trần Văn Vỹ, Trần Minh Thiện, Trần Việt Hùng, Nguyễn Bo (từ 15 đến 18 tuổi, cùng trú huyện Phú Lộc, TP Huế); Trần Công Huy (16 tuổi) và Huỳnh Văn Huy (15 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Rạng sáng ngày 9/3, Tây rủ Vỹ, Hùng, Thiện, Bo đến khu vực đỉnh đèo Hải Vân để chơi. Nhóm này điều khiển 2 xe mô biển kiểm soát 75K1-526.28 và 59S2-787.66 nhưng dùng khẩu trang che biển kiểm soát. Đến khu vực đèo Hải Vân thì bị một nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) đuổi đánh.

Bực tức vì bị nhóm người lạ mặt đuổi đánh nên Tây gọi điện thoại cho Chinh và Trần Công Huy nhờ mang theo hung khí đi đến đèo Hải Vân để hỗ trợ tìm đánh lại nhóm thanh niên vừa gây mâu thuẫn.

Chinh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 75K1-472.70, mang 1 cây dao bằng kim loại, dài khoảng 60 cm; Trần Công Huy điều khiển xe môtô biển kiểm soát 43AE-069.33 chở Huỳnh Văn Huy, mang theo 1 cây dao tương tự, di chuyển từ địa phận Đà Nẵng lên đỉnh đèo.

Tại đây, Huy đưa cho Tây cầm 1 cây dao rồi cả bọn đi tìm đánh lại nhóm thanh niên gây mâu thuẫn nhưng không gặp. Đến 6h8 phút ngày 9/3, cả nhóm đi đến khúc của cùi chỏ gần đỉnh đèo Hải Vân thì thấy nhiều nam thanh niên đứng tụ tập ngắm cảnh. Cho rằng trong số người này có người trong nhóm đã đuổi đánh nhóm mình nên Tây xuống xe cầm dao đuổi đánh một số thanh niên và đập phá 1 xe môtô dựng sát taluy đường, sau đó cả nhóm bỏ đi về.

Hiện cơ quan Công an đã mời làm việc 7/8 đối tượng. Đồng thời, tạm giữ 4 xe mô tô, 2 dao bằng kim loại để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.