Hưng Yên khởi công dự án nhà ở xã hội Phố Hiến 7.000 tỷ

Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 31,5 ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m², nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Mai Hương

Dự án thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước xác định, nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân, đặc biệt là công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Khu vực khởi công dự án

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phường Phố Hiến, nhân dân trong vùng dự án và chủ đầu tư đã tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, giải phóng mặt bằng để dự án đủ điều kiện khởi công.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Phố Hiến

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, giá thành nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.