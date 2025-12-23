Pearl Residence Cửa Lò đón vận hội mới của 'Hừng Đông Thịnh Vượng'

Sáng 20/12 tại Cửa Lò (Nghệ An), sự kiện “Hừng Đông Thịnh Vượng” đã giới thiệu tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence đang tiến hành bàn giao và có nhiều chính sách đặc quyền cho các chủ nhân mới đã thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, đô thị biển Cửa Lò đón 4,76 triệu lượt khách, đạt 4.935 tỷ đồng, tương đương 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng ổn định của du lịch đang kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao, mở ra dư địa lớn cho phân khúc căn hộ ven biển có khả năng khai thác linh hoạt và pháp lý bền vững.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đã đến tham dự sự kiện, thể hiện sức hút và vị thế của tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence

Để chuẩn bị cho thời kỳ cao điểm kinh doanh hè 2026, chủ đầu tư cho biết đã và đang tiến hành bàn giao căn hộ cao cấp Pearl Residence từ đầu tháng 12/2025 để các chủ sở hữu nhanh chóng hoàn thiện căn hộ, sẵn sàng khai thác lưu trú vào mùa du lịch biển Cửa Lò. Đây được xem là lợi thế lớn trong bối cảnh nhu cầu lưu trú chất lượng cao đang liên tục gia tăng.

Bên cạnh phần chia sẻ chuyên sâu về thị trường và sản phẩm, các tư vấn viên kinh doanh cũng giới thiệu những chính sách bán hàng và ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho nhà đầu tư tham gia sự kiện. Không gian sự kiện trở nên rực rỡ bởi các màn trình diễn nghệ thuật sôi động, kết hợp chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho các khách mời.

Nhiều ca khúc sôi động đã được biểu diễn trong sự kiện “Hừng Đông Thịnh Vượng”

Tọa lạc tại trung tâm Cửa Lò, chỉ cách bãi biển Cửa Lò vài phút đi bộ, tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence được bao quanh bởi công viên và quảng trường Bình Minh. Dự án kết nối linh hoạt đến các tiện ích như trường học, bến xe, bệnh viện và trung tâm hành chính, cùng mạng lưới giao thông liên tỉnh ngày càng hoàn thiện. Vị trí này đáp ứng đồng thời những gia đình mong muốn không gian sống cao cấp tiện nghi, cũng như các nhà đầu tư và chủ kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Pearl Residence được định vị là biểu tượng mới cho phong cách sống hiện đại tại đô thị biển Cửa Lò

Được đánh giá cao về thanh khoản và tiềm năng sinh lời ổn định, kết hợp với sổ hồng chứng nhận sở hữu lâu dài và uy tín của chủ đầu tư, tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence mang đến sự an tâm và tin tưởng tối đa cho khách hàng trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch và giá trị khai thác thực.

Sự kiện “Hừng Đông Thịnh Vượng” không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Pearl Residence, mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị tài sản cho những nhà đầu tư nhạy bén, đón đầu dư địa tăng trưởng của đô thị biển Cửa Lò, hạ tầng xã hội và phát triển du lịch với hàng loạt công trình trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, cảng biển, sân bay quốc tế Vinh mở rộng.