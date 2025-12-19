Hải Phòng bấm nút khởi công 13 dự án tạo động lực phát triển mới

TPO - Sáng 19/12, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 13 dự án, công trình trọng điểm thành phố, nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại 11 điểm cầu (9 điểm cầu thành phố và 2 điểm cầu kết nối trực tuyến với Trung ương). Đây là các dự án tạo động lực phát triển toàn diện về hạ tầng đô thị, giao thông, cảng biển, y tế... mới của thành phố.

11 năm tăng trưởng 2 con số

Dự tại điểm cầu lễ khởi công dự án nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong – Nguyễn Trãi; Bùi Viện – Lê Hồng Phong và Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp, ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2020 – 2025. Năm 2025 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: hợp nhất đơn vị hành chính “sắp xếp lại giang sơn”; tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng đã đạt được một số kết quả nổi bật trong năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước và đứng thứ 2 toàn quốc, giữ vững 11 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 187.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa lần đầu tiên vượt 100.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động XNK đạt trên 83.000 tỷ đồng…

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 321.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 50 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 41 tỷ USD.

Số lượng NƠXH dự kiến hoàn thành và bàn giao gần 11.000 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (10.694 căn).

Đặc biệt, ngay sau khi hợp nhất, từ ngày 15-18/7/2025, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị ABAC 3 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư bên lề kỳ họp. Tại hội nghị đã có 32 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 7 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư được ký kết với tổng vốn đăng ký và cam kết trên 15,6 tỷ đô la Mỹ.

Các đại biểu bấm nút khởi công đồng loạt 13 dự án trọng điểm tại Hải Phòng.

Loạt dự án tạo động lực phát triển kinh tế, an sinh xã hội

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2025 như: 50 năm Ngày giải phóng miền Nam; 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố đã tập trung khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án lớn với tổng số vốn gần 60.000 tỷ đồng.

Hôm nay, trong không khí hào hùng, kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, TP Hải Phòng tiếp tục đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng.

Lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt: Khởi công dự án các nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp và Dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, khởi công các dự án: Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu tại phường Nguyễn Đại Năng; Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên; các cụm công nghiệp An Thọ, An Phụ và Dũng Tiến - Giang Biên.

Lĩnh vực đô thị, nhà ở khởi công dự án công trình hỗn hợp cao 41 tầng trong KĐT Bắc Sông Cấm và dự án khu nhà ở tại khu vực đường Lê Lai (phường Ngô Quyền).

Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội khởi công dự án xây mới các khối nhà chức năng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; khánh thành công trình NƠXH thuộc dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Ông Lê Ngọc Châu khẳng định, các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung công tác GPMB, phục vụ thi công để các dự án, công trình được thực hiện đúng tiến độ. Chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, bảo đảm nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn về lao động. Đặc biệt, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thời gian, giải pháp thi công khoa học, phù hợp, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Đối với công trình NƠXH được khánh thành, đề nghị chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bàn giao đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời quản lý, vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân lao động và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống “Xứ Đông văn hiến – Đất cảng anh hùng”, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, những công trình được khởi công, khánh thành hôm nay và những công trình, dự án trọng điểm khác của thành phố đang được triển khai là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên của thành phố Hải Phòng.

“Những dự án này sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại - văn minh - sinh thái - đáng sống và cống hiến tầm cỡ khu vực. Đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa. Qua đó, góp phần đưa Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”, ông Lê Ngọc Châu nói.