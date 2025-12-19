Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại tỉnh Quảng Ninh

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sáng 19/12, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Quảng Tân và xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành 31 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 390.800 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự chương trình có bà Vi Ngọc Bích – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Ngô Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã Quảng Tân, Đầm Hà; cùng đông đảo người dân địa phương.

Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Quảng Tân, xã Đầm Hà do Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Quốc tế - đơn vị thành viên Tập đoàn TH làm chủ đầu tư, có tổng diện tích đất sử dụng hơn 170 ha, trong đó 160 ha nằm trên địa phận xã Quảng Tân, 10 ha còn lại tại xã Đầm Hà. Dự án được quy hoạch đầy đủ các phân khu: đất trang trại, nhà máy chế biến sữa, vườn trồng cây thí nghiệm, hệ thống xử lý nước sạch, khu xử lý nước thải, đất cây xanh cảnh quan… với tổng vốn đầu tư khoảng 3.440 tỷ đồng.

Không gian tổ chức Lễ Khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Quảng Ninh

Theo thiết kế, dự án có quy mô tổng đàn bò là 10.000 con; nhà máy chế biến sữa công suất 200 tấn sữa/ngày; áp dụng quy trình khép kín theo chuỗi sản xuất “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” để chế biến các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK đạt tiêu chuẩn quốc tế từ đồng đất Quảng Ninh. Nguồn sữa tươi sạch này có chất lượng đồng nhất với tất cả các trang trại của Tập đoàn TH tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Dự án sẽ hình thành chuỗi liên kết khép kín, bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp giữ vai trò “đầu tàu” về công nghệ, vốn, kỹ thuật; nông dân tham gia vào quy trình sản xuất công nghệ cao khép kín, sản xuất theo chuỗi.

Dự án triển khai theo mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số và AI. Đây chính là hình mẫu về kinh tế số gắn với phát triển bền vững mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai mạnh mẽ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất tại địa phương, chế biến sâu theo chuỗi sản xuất hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, bà Vi Ngọc Bích khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh đánh giá rất cao quyết định đầu tư, tâm huyết và cam kết lâu dài của Tập đoàn TH vào tỉnh, cùng kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương.

“Tập đoàn TH – nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam trong nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững đã lựa chọn tỉnh Quảng Ninh là điểm đến để thiết lập mối quan hệ hợp tác, đồng hành lâu dài. Đây là các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, sức lan tỏa lớn, phù hợp với định hướng tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án”, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh đánh giá.

Bà Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh đánh giá cao quyết định đầu tư, tâm huyết và cam kết lâu dài của Tập đoàn TH

Bà Vi Ngọc Bích cho biết, những năm qua, Quảng Ninh nhất quán chủ trương phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến sâu, thị trường và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, cùng với phát triển sản xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030, thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm, đầu tư cho thế hệ tương lai, nâng cao thể lực, trí lực trẻ em, đồng thời tạo đầu ra ổn định, bền vững cho ngành sữa trong tỉnh. Đây là sự kết nối chặt chẽ giữa chính sách an sinh xã hội và phát triển sản xuất, giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu an sinh xã hội.

Bà Vi Ngọc Bích khẳng định, các hoạt động đã được tiến hành bài bản, đảm bảo sự đồng thuận và minh bạch trong quá trình triển khai. Tới giờ, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt để dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhận định Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, hình thành chuỗi sản xuất – chế biến hiện đại, tạo việc làm bền vững cho hàng trăm lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH cho biết Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Quảng Ninh là bước đi tiếp theo của Tập đoàn TH trong chiến lược phát triển đàn bò sữa, giữ vững vị thế doanh nghiệp đứng đầu trong phân khúc sữa tươi tại Việt Nam. Dự án là kết quả của một quá trình nghiên cứu, chuẩn bị công phu và phối hợp chặt chẽ, được Tập đoàn TH triển khai liên tục và nhất quán.

Từ giữa tháng 11/2025, Tập đoàn TH đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng đất đai, ký kết các biên bản thỏa thuận chuyển nhượng với các hộ dân trong vùng dự án. Ngay sau đó, tỉnh đã có Quyết định số 4460 chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH khẳng định những cam kết mạnh mẽ của Chủ đầu tư

Từ thực tế thành công tại Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH khẳng định TH sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đúng pháp luật, đúng các tiêu chuẩn về môi trường và an sinh xã hội, xây dựng các mô hình liên kết bền vững với người dân địa phương trong chuỗi giá trị nông nghiệp, phát triển bền vững.

TH và cuộc cách mạng sữa tươi sạch “vì một Việt Nam khoẻ mạnh, vì tầm vóc Việt”

Tại các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, Tập đoàn TH triển khai chuỗi sản xuất khép kín hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 và các máy móc, thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới trong tất cả các khâu của quy trình, từ trồng cỏ, sản xuất thức ăn, chăn nuôi, thú y, chế biến sữa đến phân phối sản phẩm.

Đàn bò sữa TH được nuôi theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp dòng sữa tươi sạch nguyên liệu cho các sản phẩm trong hệ sinh thái TH

Cánh tay tưới khổng lồ của Tập đoàn TH

Chuỗi sản xuất khép kín của TH cho ra đời những sản phẩm từ sữa tươi sạch chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ sữa nước hoàn nguyên (pha lại) từ sữa bột – giảm từ 92% (năm 2008) giảm còn dưới 40% hiện nay, tạo ra “hiệu ứng sạch” lan tỏa trong toàn ngành thực phẩm và làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam. Đến nay, các sản phẩm sữa tươi sạch của Tập đoàn TH chiếm lĩnh gần 52% thị phần ngành sữa dạng lỏng tại thị trường thành thị. Tại mỗi vùng đất, Tập đoàn TH đều nỗ lực đưa người nông dân địa phương trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, tạo sinh kế và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Các sản phẩm sữa tươi sạch của Tập đoàn TH chiếm lĩnh gần 52% thị phần sữa tươi khu vực thành thị

Nhận thức sâu sắc vai trò của sữa tươi, nhằm thúc đẩy tiêu dùng sữa tươi nội địa và quan trọng hơn cả là nâng cao thể trạng người Việt, TH đã khởi xướng và đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan ban ngành từ những ngày đầu xây dựng, triển khai các chương trình dinh dưỡng Quốc gia. Năm 2013, TH tiên phong trong Chương trình Sữa học đường Quốc gia, đi đầu trong việc xây dựng mô hình kết hợp với nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm. “Sữa tươi tiệt trùng Sữa học đường TH true MILK” là sản phẩm đầu tiên được Bộ Y tế xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em.

Sữa tươi tiệt trùng Sữa học đường TH được thiết kế đặc biệt dành cho chương trình Sữa học đường, dựa trên các nghiên cứu dinh dưỡng khoa học và quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm sử dụng nguồn sữa tươi sạch từ trang trại của TH, cung cấp đầy đủ các vi chất cần thiết như canxi, vitamin D, protein cùng nhiều khoáng chất giúp hỗ trợ sự phát triển xương, tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao thể trạng trẻ. Đây là những dưỡng chất rất quan trọng trong độ tuổi học đường – giai đoạn “vàng” để phát triển chiều cao và trí não của một đời người.