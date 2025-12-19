Từ khởi nghiệp đến công dân số: Bắc Ninh lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo

Sáng 19/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trao Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ; Cuộc thi Công dân số năm 2025. Sự kiện không chỉ tổng kết một năm sôi động của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điểm đến của tri thức và sáng tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ cùng “kích hoạt” đổi mới

Sáng 19/12, không khí tại Lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025 diễn ra trang trọng nhưng giàu cảm hứng. Đây là điểm nhấn tổng kết chuỗi hoạt động nổi bật trong năm về khoa học – công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà báo và đông đảo Nhân dân.

Dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí về KHCN, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025; Vũ Trí Hải- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; lãnh đạo các xã, phường; các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức KHCN, trường đại học, cao đẳng; đông đảo tác giả, nhóm tác giả, nhà báo, thí sinh và các tập thể, cá nhân đạt giải.

Trao Giải Nhất cho các tập thể, các nhân tham gia Cuộc thi Công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 (đợt 1).

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là tổng kết và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Cuộc thi được phát động rộng rãi, thu hút 231 hồ sơ dự thi; qua thẩm định có 181 hồ sơ đủ điều kiện và 75 hồ sơ vào vòng 2.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 17 đến 19/11/2025, quy tụ nhiều dự án, ý tưởng giàu tính mới, gắn với lợi thế địa phương và xu hướng phát triển xanh, bền vững. Kết quả, Dự án Trà thảo mộc SAMMAX của Công ty TNHH Sâm Tổ Núi Dành giành giải Nhất; Dự án Gốm dưỡng sinh men hữu cơ của Cơ sở Gốm Ngọc Phù Lãng đạt giải Nhì, cùng các giải Ba và Khuyến khích được trao cho những ý tưởng tiêu biểu.

Song hành với khởi nghiệp là vai trò của báo chí trong lan tỏa tri thức và thúc đẩy đổi mới. Giải thưởng Báo chí về KHCN tỉnh Bắc Ninh năm 2025 tiếp nhận 104 tác phẩm dự thi, lựa chọn 21 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao 2 Giải B, 4 Giải C, 8 Giải Khuyến khích và 7 Giải phụ. Những tác phẩm đoạt giải phản ánh sinh động nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống; đồng thời cho thấy sự nhập cuộc ngày càng sâu của đội ngũ nhà báo với lĩnh vực KHCN – một mảng đề tài khó nhưng giàu giá trị xã hội.

Đặc biệt, Cuộc thi Công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 (đợt 1) tiếp tục tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Với hình thức trắc nghiệm trực tuyến kéo dài 4 tuần, cuộc thi thu hút hơn 324 nghìn người tham gia với trên 1,47 triệu lượt thi – con số cho thấy nhận thức và nhu cầu trang bị kỹ năng số của người dân ngày càng cao. Ban Tổ chức đã trao giải cho 24 cá nhân đạt giải tuần và 6 đơn vị đạt giải tập thể chung cuộc, qua đó khẳng định chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, mà đã trở thành phong trào rộng khắp trong xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: năm 2025, kinh tế – xã hội Bắc Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật; tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật – đô thị – xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ. Các lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng. Trong những thành tựu đó, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò trực tiếp và then chốt.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm cuộc thi.

Theo ông Mai Sơn, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất; quản trị công có bước tiến rõ rệt thông qua khai thác dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số. Nhận thức xã hội về KHCN và chuyển đổi số ngày càng được nâng cao, trong đó báo chí KHCN giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải tri thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Giải thưởng Báo chí về KHCN và Cuộc thi Công dân số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh biểu dương nỗ lực của các tác giả báo chí, các dự án, ý tưởng khởi nghiệp và các thí sinh đạt giải; đồng thời đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và nâng cao năng lực công dân số.

Lễ bế mạc khép lại, nhưng những giá trị mà Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ các dự án khởi nghiệp giàu tiềm năng, những tác phẩm báo chí tâm huyết đến phong trào công dân số sôi động, tất cả đang góp phần tạo dựng nền tảng tri thức, công nghệ và con người – ba trụ cột quan trọng để Bắc Ninh vững bước trên hành trình trở thành tỉnh công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của cả nước.