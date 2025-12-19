Tây Ninh có KCN nghìn tỉ dành cho công nghệ cao, thân thiện môi trường

Sáng 19/12, tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1 với quy mô 2.400 tỷ đồng. Cùng ngày, Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại phường Tân Ninh, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng cũng được khởi công.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng tại lễ khởi công dự án.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 có quy mô 495,17 ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 và được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 25/6/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo VRG nhấn mạnh Khu công nghiệp Hiệp Thạnh không chỉ là dự án phát triển hạ tầng công nghiệp đơn thuần mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng mô hình khu công nghiệp xanh – thông minh – sinh thái, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Toàn cảnh dự án KCN Hiệp Thạnh.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái, hướng tới kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng tài nguyên nước, cộng sinh công nghiệp và đáp ứng các tiêu chí ESG về môi trường, xã hội và quản trị.

Nằm cách TP.HCM khoảng 50 km, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 17 km và liền kề tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh được kỳ vọng tạo lợi thế kết nối đa tuyến, rút ngắn thời gian vận chuyển và tối ưu chuỗi cung ứng cho nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh ưu tiên thu hút các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện – điện tử, sản xuất chip – dữ liệu và các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh tại lễ khởi công.

Việc khởi công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chuỗi dự án trọng điểm của VRG chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng sản xuất tại Campuchia và phát triển công nghiệp chế biến, công trình này tiếp tục khẳng định vai trò của VRG trong việc gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn đánh giá dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc định hình không gian phát triển công nghiệp tương lai của tỉnh, tạo điều kiện thu hút các ngành công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Cùng ngày, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại phường Tân Ninh, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng. Dự án cao 24 tầng, đạt chuẩn khách sạn 4 sao quốc tế, tích hợp không gian hội nghị, thương mại và cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.