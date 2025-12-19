ACB công bố mô hình phát triển bền vững

Theo đó, ACB đã ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường. Các thỏa thuận bao gồm chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư, học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã.

Những nội dung ký kết tuy khác nhau về hình thức nhưng phản ánh một định hướng xuyên suốt. Đó là ACB bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chiến lược kinh doanh và trách nhiệm xã hội được thiết kế đồng thời, bổ trợ lẫn nhau, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và cho chính sự bền vững của ngân hàng.

Theo ACB, ba ưu tiên cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030 xuất phát từ những vấn đề mang tính nền tảng nhất của Việt Nam hiện nay là sức khỏe, giáo dục và môi trường. Tất cả các chương trình đều được xây dựng theo chu kỳ dài hạn, có mục tiêu đo lường rõ ràng và được triển khai cùng các tổ chức chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB nhấn mạnh:

“Niềm tin chỉ có thể gây dựng bằng những điều tử tế, nhất quán và minh bạch. Với ACB, tạo ra giá trị cho xã hội không tách rời khỏi mục tiêu phát triển của ngân hàng, mà chính là nền tảng để chúng tôi phát triển bền vững hơn trong dài hạn”.

Theo đại diện ACB, mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung giúp ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách hệ thống hơn. Thay vì các hoạt động rời rạc, từng chương trình đều được gắn với chiến lược dài hạn, có đối tác chuyên môn và cơ chế đánh giá tác động cụ thể. Cách tiếp cận này cho phép ACB vừa đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng, vừa củng cố nền tảng ổn định cho chính hoạt động kinh doanh.

Trong những năm gần đây, ACB liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn do thiên tai và biến động kinh tế. Ngân hàng đã tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại nhiều địa phương, đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, góp phần khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh.