Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng hành, hỗ trợ để thủ tục hành chính thông suốt

Xác định con người là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 41 lớp tập huấn chuyên sâu cho các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến TTHC như đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế… Qua đó, giúp cán bộ nắm vững quy định mới, sử dụng thành thạo hệ thống thông tin và nâng cao kỹ năng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song song với đào tạo, nhiều mô hình giải quyết TTHC nhanh, linh hoạt đã được nhân rộng tại cấp xã, tạo dấu ấn rõ nét trong cải cách hành chính. Các mô hình như “Ngày thứ Sáu nhanh/không hẹn”, “Ngày thứ Hai không hẹn”, “Ngày Chủ nhật vì dân” hay hỗ trợ giải quyết TTHC ngoài giờ hành chính, đặt lịch hẹn trực tuyến, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại chỗ đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt với những nhóm đối tượng yếu thế hoặc người lao động bận rộn.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được đầu tư hiện đại

Để bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 9 tổ công tác hỗ trợ, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại cơ sở. Cách làm này không chỉ giúp các địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập mà còn tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.

Dịch vụ công trực tuyến đi vào chiều sâu

Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh đã kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hiện nay, Trung tâm bố trí 36/47 biên chế, đồng thời cử công chức đầu mối của các sở, ngành trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả tại chỗ. Việc mở thêm một Điểm tiếp nhận tại phường Kinh Bắc đã góp phần giảm tải cho Trung tâm cấp tỉnh, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh được đầu tư đồng bộ, hiện đại, từ khu vực chờ, quầy giao dịch, hệ thống lấy số tự động, camera giám sát đến máy tính, thiết bị chữ ký số và hệ thống tra cứu, đánh giá mức độ hài lòng. Ở cấp xã, 99 Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động ổn định với 721 cán bộ chuyên trách và 218 cán bộ hỗ trợ. Đáng chú ý, 100% trung tâm cấp xã đều đạt đủ 16/16 tiêu chí “xanh hóa”, tạo không gian làm việc thân thiện, văn minh.

Người dân thuận lợi đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh tập trung hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), bảo đảm phù hợp với Nghị định 118/2025/NĐ-CP và mô hình chính quyền hai cấp. Hệ thống được tích hợp đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ, kết nối thông suốt với Cổng DVC quốc gia và các phần mềm ngành dọc, giúp loại bỏ tình trạng nhập liệu trùng lặp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Một điểm nhấn quan trọng là việc thống nhất danh mục và quy trình cung cấp DVCTT toàn trình theo hướng “một lần đăng nhập – nhiều dịch vụ, một lần khai báo – nhiều kết quả”. Đến nay, 100% thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được công bố áp dụng tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỉnh cũng đang nghiên cứu thí điểm một số TTHC tiếp nhận phi địa giới hành chính không phát sinh, luân chuyển hồ sơ giấy, hướng tới phục vụ người dân ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.

Công tác công bố, công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc. Từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 79 quyết định công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; đồng thời ủy quyền cho các sở ban hành 25 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ. Đến nay, 100% TTHC đã được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cập nhật đầy đủ trên hệ thống, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất.

Số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến là một trong những trọng tâm xuyên suốt của Bắc Ninh. Tính đến ngày 4/12/2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.185 TTHC, trong đó 1.084 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình, 1.061 TTHC cung cấp DVCTT một phần; riêng nhóm thủ tục liên quan đến doanh nghiệp đã được cung cấp trực tuyến 100%. Nhiều lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, đầu tư, hộ tịch, đất đai, bảo hiểm xã hội đã được đồng bộ, chia sẻ dữ liệu, góp phần giảm đáng kể thời gian xử lý.

Để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục áp dụng chính sách phí, lệ phí 0 đồng với 42 thủ tục trực tuyến, đồng thời miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Theo Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 15/9/2025, tỉnh Bắc Ninh đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 169 TTHC thực hiện trực tuyến, tạo động lực chuyển dịch mạnh mẽ từ hồ sơ giấy sang môi trường điện tử.

Kết quả xử lý hồ sơ cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tính đến ngày 24/11/2025, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ TTHC. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn ở cả cấp tỉnh và cấp xã đều đạt trên 98%, trong khi hồ sơ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp. Đặc biệt, chứng thực điện tử chiếm gần 90% tổng số hồ sơ chứng thực, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen của người dân.

Cùng với đó, công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu được triển khai quyết liệt theo nguyên tắc “không yêu cầu lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu”. Đến nay, hơn 93% hồ sơ TTHC đã được số hóa; trên 85% dữ liệu được khai thác, tái sử dụng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Theo Bộ chỉ số 766, nhiều chỉ tiêu quan trọng của Bắc Ninh đều đạt mức cao, phản ánh chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ và quyết liệt, Bắc Ninh đã duy trì nhiều tuần liên tiếp vị trí dẫn đầu cả nước về xếp loại chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công, đạt 92,76/100 điểm. Đây không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho một nền hành chính đang thực sự chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu cao nhất.