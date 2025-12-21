'Chúng ta không chỉ bán một trái cam, một gói chè hay một cân gạo đơn thuần'

TPO - Tối 20/12, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2025, với chủ đề "Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy.

Theo ông Thắng, đã đến lúc các chủ thể sản xuất phải dứt khoát chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị vào trong từng sản phẩm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2025.

"Chúng ta không chỉ bán một trái cam, một gói chè hay một cân gạo đơn thuần. Chúng ta đang trao gửi đến người tiêu dùng kết tinh của thổ nhưỡng, khí hậu và quan trọng hơn cả là trí tuệ, tâm huyết của người nông dân", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Về định hướng thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng sản phẩm OCOP phải dứt khoát chuyển dịch từ trạng thái "làm ra sản phẩm" sang "xây dựng thương hiệu", từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu và bền vững. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, trong đó khẳng định OCOP tiếp tục là động lực cốt lõi để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định vai trò của Thủ đô là đầu tàu kinh tế và là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất cả nước. Hà Nội hiện là đơn vị dẫn đầu cả nước về cả số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP với 3.463 sản phẩm, chiếm tỷ trọng 20% tổng sản phẩm OCOP toàn quốc. Trong cơ cấu sản phẩm của Hà Nội, có 9 sản phẩm đạt 5 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.576 sản phẩm 4 sao và 1.859 sản phẩm 3 sao.

"Thủ đô Hà Nội luôn mở rộng vòng tay đón nhận những sản phẩm chất lượng nhất từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi xác định, việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP không chỉ là nhiệm vụ kinh tế nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, hưởng ứng cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', mà còn là trách nhiệm xã hội, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho người dân dịp Tết đến xuân về", ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ Festival, bên cạnh các khu vực trưng bày sản phẩm truyền thống, ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Các phiên livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm được tổ chức bài bản nhằm hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận xu hướng thương mại điện tử hiện đại. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản Việt không chỉ dừng lại ở các chợ truyền thống mà còn phủ sóng rộng rãi trên không gian mạng.

Ban Tổ chức biểu dương, tôn vinh 22 chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Festival OCOP Việt Nam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/12/2025. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho thị trường nông sản dịp cuối năm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào về hàng Việt, khẳng định vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.