Xã hội

Google News

Hơn 500 sản phẩm OCOP có mặt tại Tuần hàng xúc tiến thương mại nông sản Thủ đô

Phùng Linh

Ngày 14/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND phường Đông Ngạc tổ chức tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2025.

Tuần hàng được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 17/8, với 50 gian hàng, hơn 500 sản phẩm OCOP là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng thành phố Hà Nội có 20 gian hàng với hơn 100 sản phẩm OCOP tham gia.

mg-8852.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc tuần hàng - Ảnh: Khánh Duy.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, sự kiện là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành phố giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể OCOP; đặc biệt là người tiêu dùng hiểu biết hơn về sản phẩm để quan tâm, sử dụng.

mg-8824.jpg
Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Ngọ Văn Ngôn phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: Khánh Duy.

TP. Hà Nội có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, diện tích đất dành cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trên 197.000ha. Hà Nội cũng có nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm chất lượng cao phục vụ cho khoảng 12 triệu dân sinh sống, làm việc và lưu trú trong thành phố. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa thiết yếu thường xuyên chỉ đáp ứng được 35- 45% nhu cầu thị trường còn lại phải nhập thêm từ các tỉnh, thành phố trong nước và từ nước ngoài.

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tham mưu triển khai tổ chức chương trình phối hợp giữa UBND thành phố với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc xây dựng chuỗi sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Đến nay, Hà Nội đã liên kết với 43 tỉnh, thành phố xây dựng được trên 1.500 chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng của người dân Thủ đô và xây dựng được 172 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trong nội bộ.

Từ năm 2019 đến nay, TP. Hà Nội đã đánh giá, phân hạng được 3.317 sản phẩm OCOP (chiếm 21,3% của cả nước). Trong đó, có 6 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.571 sản phẩm 4 sao và 1.718 sản phẩm 3 sao; là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.

Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ngành trung ương Hỗ trợ đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP 5 sao của Hà Nội gắn với lợi thế, điều kiện địa phương; quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP Hà Nội thông qua các hội chợ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

* Thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội

Phùng Linh
