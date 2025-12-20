Loạt công trình tăng năng lực cấp điện cho biển đảo

Trong tuần qua (16-20/12) ngành điện đã tổ chức khởi công, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn các tỉnh phía Nam, đặc biệt các công trình nhằm tăng năng lực cấp điện cho biển đảo. Đây là những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khởi công công trình Trạm biến áp 220kV tại đặc khu Phú Quốc vào sáng 20/12/2025

Sáng ngày 20/12, EVNSPC đã khởi công xây dựng công trình Trạm biến áp (TBA) 220kV Phú Quốc (tỉnh An Giang). Công trình có quy mô công suất là 3x250MVA, chiều dài tuyến cáp ngầm 22 mạch dài 2,65 km và 15,5km đường dây trên không, với tổng mức đầu tư 877,61 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, TBA 220kV Phú Quốc sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn đặc khu bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1.

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài, đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải ngày càng cao, tạo nền tảng hạ tầng điện vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thu hút đầu tư và khẳng định vai trò, vị thế của đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới; đồng thời góp phần đảm bảo điện an toàn, tin cậy cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết, ngày 15/12/2025 vừa qua, Phú Quốc ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng: Trở thành điểm đến của vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam; thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay, sẵn sàng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược và cấp bách.

Trước đó, ngày 17/12, EVNSPC cũng đã khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ giúp khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên – Lại Sơn đã được đầu tư và đang vận hành cấp điện áp 22kV, cung cấp điện ổn định liên tục, giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận.

Đồng thời, tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt động du lịch biển. Đặc biệt, TBA 110kV Lại Sơn sẽ là nơi cung cấp điện cho đảo An Sơn, đảo Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026, thay cho các trạm phát điện diesel hiện nay.

Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang vào ngày 17/12/2025

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Sở Công Thương An Giang khẳng định, các công trình đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra các đảo, đặc khu đã mang lại hiệu quả rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội địa phương. Sau khi có điện, nhu cầu và công suất sử dụng điện của nhân dân tăng gấp đôi, gấp ba lần so với thời điểm sử dụng máy phát. Đến nay, đời sống kinh tế xã hội các đảo đã phát triển vượt bậc. Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng được khai thác mạnh, nhu cầu đi lại tăng đột biến…

Dịp này, Ban Quản lý dự án Điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cũng chính thức công bố hoàn thành và đưa công trình cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Dự án có đường điện 110 kV dài 103,7 km với quy mô kết cấu hỗn hợp, với tổng mức đầu tư: 4.923 tỷ đồng. Dự án được triển khai thi công từ tháng 12/2024, đóng điện thành công đầu tháng 9/2025.

Côn Đảo vốn được cấp điện bằng máy phát diesel tại chỗ, với tổng công suất 11.820 kW, chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và một phần nhỏ phục vụ kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. Dự kiến đến năm 2035, đặc khu Côn Đảo cần hơn 90 MW và năm 2045 cần hơn 114 MW nguồn điện.

Do đó, việc đóng điện thành công Dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Ba công trình đảm bảo điện các địa phương

Cùng với các công trình khởi công, EVNSPC đã đóng điện, khánh thành 3 công trình trọng điểm. Trong đó, Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối với tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng cũng được tổ chức khánh thành vào sáng ngày 16/12, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia. Các hạng mục chính của công trình bao gồm: đường dây 110kV kết cấu 2 mạch dài 3,8km; 2 máy biến áp 40MVA (tổng công suất 80MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành nhìn từ trên cao

Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 và đường dây đấu nối. Công trình đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải khu vực các xã Thuận Mỹ, An Lục Long, Tầm Vu và khu vực lân cận; cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối khu vực, giảm tải cho TBA 110kV Tầm Vu hiện hữu.

Công trình Trạm 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm 110kV Thới Bình, góp phần giảm tải, giảm bán kính cấp điện cho Trạm biến áp 110kV An Xuyên và Trạm biến áp 110kV Khánh An hiện hữu; đồng thời đảm bảo nhu cầu phụ tải cho khu vực, tăng cường cung cấp điện cho xã Thới Bình trong các năm tới; tăng cường khả năng kết nối lưới 110kV khu vực, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực, đáp ứng tiêu chí N-1…

Ngày 19/12, EVNSPC và Tập đoàn KN Holdings đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cung cấp điện cho KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (Đồng Nai). Hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng bảo đảm điện phục vụ KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp; đồng thời tăng cường trao đổi, xây dựng và triển khai các phương án cấp điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp và tiến độ thu hút đầu tư của dự án.