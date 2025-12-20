Giới trẻ làm chủ: Tiểu thương hiện đại thời công nghệ

Chỉ với một xe đẩy cà phê, quán ăn với vài bộ bàn ghế hay shop online, nhiều người trẻ đã bắt đầu khởi sự kinh doanh, mô hình “nhỏ nhưng có võ” nhờ công nghệ giúp sức.

Những năm gần đây, một làn sóng kinh doanh mới đang âm thầm lan rộng: người trẻ Việt chọn khởi nghiệp từ những mô hình nhỏ, linh hoạt, dễ vận hành và kiểm soát rủi ro. Chủ động ứng dụng công nghệ để vận hành bài bản, câu chuyện của họ là minh chứng cho tư duy nhạy bén, hướng đến sự hiệu quả trong công việc của người trẻ kinh doanh.

Quán nhỏ “lên đời” nhờ công nghệ

Gần nửa năm nay, chị Hương (32 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đã nghỉ công việc văn phòng để đảm nhận việc quản lý quán bún bình dân của gia đình. Nhiều năm quan sát bố mẹ bán hàng, chị nhận thấy việc vận hành một quán ăn nhỏ cũng có những vấn đề không hề đơn giản. Vào giờ cao điểm, chị phụ mẹ gọi món, thu tiền nhưng cũng có những khi nhầm đơn, không nắm rõ khách nào đã chuyển khoản. Cuối ngày, hai mẹ con xem lại doanh thu, có khi thiếu trước hụt sau mà không biết do đâu.

Chị Hương vừa làm đồ, vừa tính tiền cho khách

Tiếp quản quán bún của mẹ, chị quyết định tìm kiếm các ứng dụng bán hàng cho quán nhỏ để hỗ trợ việc quản lý thì tình cờ biết đến Knote. Đây là ứng dụng giúp người bán hàng lên đơn, tính tiền bằng AI, xem báo cáo doanh thu ngay trên điện thoại. Sau một tuần sử dụng, chị lập tức nhận thấy sự khác biệt. Không còn phải ghi đơn ra giấy hay ghi nhớ trong đầu, ứng dụng này giúp chị lên đơn bằng giọng nói, nhập hoặc chọn các món trong danh mục đã tạo sẵn.

Chị Hương dễ dàng thêm các món ăn, tạo menu trên Knote

“Bây giờ thì chỉ cần gõ trên app, không rảnh tay thì nói vào app là tạo đơn dễ dàng. Mỗi đơn lại có mã QR riêng để khách chuyển khoản và loa báo tiền về. Không sợ sót đơn hay tính nhầm tiền nữa”, chị Hương hào hứng.

Cuối ngày chỉ cần mở ứng dụng, chị Hương có thể biết ngày hôm nay bán được bao nhiêu bát bún, món nào chạy hàng nhất. Nhìn báo cáo bán hàng đầy đủ, rõ ràng trên Knote, chị vui mừng vì không còn mất nhiều thời gian quản lý như trước đây mà độ chính xác và hiệu quả thì cao hơn hẳn.

Thế hệ không “chờ lớn” mới “làm chuẩn”

Xu hướng ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa vận hành còn hiện diện ở nhiều mô hình kinh doanh do người trẻ làm chủ khác.

Anh Minh, 27 tuổi đã kinh doanh mô hình xe cà phê - nước ép ở phường Bạch Mai, Hà Nội đã 2 năm nay. Xe hàng của anh đỗ bên cổng một trường đại học lớn. Những giờ cao điểm buổi sáng hay đầu giờ chiều, luôn có hàng dài khách đứng đợi từ nhân viên văn phòng vội đi làm, người tập thể dục ghé lại hay sinh viên tranh thủ mua trước giờ học.

Khi bắt đầu có tệp khách hàng trung thành và doanh thu ổn định, anh Minh nhận ra mình không thể quản lý xe đẩy theo kiểu “tới đâu hay tới đó”. Khách đông một chút là dễ tính nhầm tiền, làm sai món gây lãng phí nguyên liệu, tính toán thủ công không kiểm soát được lời lỗ. Một ngày nọ lướt Facebook, anh Minh biết đến Knote. Từ đó, ứng dụng này giống như “trợ lý bán hàng” đắc lực tại xe hàng của anh.

Anh Minh xem doanh thu trên Knote

Knote giúp thao tác order món cho khách nhanh hơn, khách hàng vui vẻ vì không phải đợi chờ, anh Minh cũng bán hàng hiệu suất hơn hẳn. “Trước mỗi giờ cao điểm sáng mình chỉ bán được khoảng 40 ly vì vừa phải làm hàng, vừa tính tiền cho khách. Từ ngày dùng app bán hàng, số ly bán ra tăng lên đến 60 ly. Số liệu đều được ghi lại rõ ràng trong app”, anh chia sẻ.

Quan trọng hơn, việc ứng dụng công nghệ giúp anh cảm thấy tự tin hơn về mô hình kinh doanh của mình, không còn mơ hồ về tiền bạc hay hàng hóa nữa.

Những câu chuyện như anh Minh hay chị Hương chỉ là hai trong số hàng nghìn người trẻ đang chọn hướng đi “mô hình nhỏ nhưng vận hành chuyên nghiệp”. Đại diện ứng dụng Knote cho biết, trong vài tháng gần đây, người dùng trẻ đã chiếm gần một nửa tổng số lượng khách hàng cài đặt Knote. Điều đó cho thấy, thế hệ trẻ ngày nay không chờ đợi đến khi kinh doanh lớn mới ứng dụng công nghệ. Không cần phải mở cửa hàng rộng rãi hay có đầy đủ nhân viên, người trẻ ngay từ những ngày “tập tành khởi nghiệp” đã lựa chọn tối ưu mô hình, dù nhỏ gọn nhưng vận hành linh hoạt, thông minh, không đi theo cách bán hàng cảm tính, truyền thống, mơ hồ về lời lỗ.

Và chính công nghệ với sự đơn giản, tiện dụng đang giúp công việc kinh doanh của người trẻ trở nên vững vàng, giúp họ có thêm động lực phát triển và nâng cấp mô hình trong tương lai.