Syngenta Flowers giới thiệu bộ sưu tập giống nhiệt đới mở hướng phát triển hoa kiểng miền Tây

Syngenta Flowers vừa tổ chức chương trình trưng bày bộ sưu tập giống hoa phù hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Sa Đéc, một trong những trung tâm hoa kiểng quan trọng bậc nhất của miền Tây.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo nhà vườn, thương lái, cửa hàng giống hoa, đối tác và người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long - nhằm tạo cơ hội để người trồng hoa trực tiếp cảm nhận và đánh giá khả năng thích nghi thực tế của các giống hoa mới trong khí hậu nóng ẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh các giống hoa của Syngenta Flower tại sự kiện

Tại buổi trưng bày, Syngenta Flowers sẽ giới thiệu hơn 120 giống hoa khác nhau, bao gồm các dòng như Sunfinity (hoa Hướng dương siêu bông), Zydeco (Cúc lá nhám/ Cúc kim cương), Apollo (cosmos), Bright Sparks (hoa mào gà - Phụng vĩ), cùng nhiều giống hoa khác. Việc lựa chọn Sa Đéc làm địa điểm tổ chức không chỉ vì thuận lợi về địa lý mà còn bởi điều kiện khí hậu tại đây rất gần với các đô thị lớn ở Đông Nam Á như TP. Hồ Chí Minh, Bangkok hay Singapore - đem lại môi trường thử nghiệm lý tưởng để chứng minh khả năng sinh trưởng, độ bền và thích nghi của các giống hoa trong điều kiện nhiệt đới.

Để chuẩn bị cho sự kiện, đội ngũ Syngenta Flowers cùng các kỹ sư trồng trọt địa phương đã phối hợp chặt chẽ, gieo trồng và chăm sóc hơn 46.000 cây giống. Quá trình này đòi hỏi giám sát kỹ thuật liên tục từng khâu trong suốt chuỗi chăm sóc, đảm bảo rằng các cây giống phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng tốt để thể hiện rõ tiềm năng của giống hoa trong điều kiện khí hậu miền Tây.

Bộ sưu tập giống hoa phù hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu hoa tết của người tiêu dùng

Sự kiện không chỉ nhằm giới thiệu giống hoa, mà còn đánh dấu định hướng chiến lược dài hạn của Syngenta Flowers tại Việt Nam, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau chương trình, Syngenta Flowers sẽ tiếp tục theo dõi, thu thập dữ liệu sinh trưởng và phản hồi từ nhà vườn, để phát triển các khuyến nghị kỹ thuật và xây dựng bộ giải pháp giống phù hợp với từng mùa vụ và điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, công ty cũng đặt mục tiêu nhân rộng mô hình thử nghiệm tại nhiều địa phương trong khu vực, hỗ trợ nhà vườn cải thiện năng suất và chất lượng hoa kiểng, đồng thời hướng đến phát triển thị trường hoa nội địa và xuất khẩu.

Các đại diện của Syngenta Flower đang giới thiệu về các giống hoa cho bà con nông dân

Nhiều nhà vườn đánh giá cao tính thực tế và cơ hội mà chương trình mang lại. Anh N.V.Đ – nhà vườn lâu năm tại Sa Đéc, chia sẻ: “Tôi trồng hoa hơn 15 năm và rất vui khi được thấy nhiều giống mới của Syngenta được thử nghiệm ngay tại Sa Đéc. Việc trực tiếp quan sát cây trong điều kiện khí hậu thật giúp tôi tự tin hơn khi lựa chọn giống cho vụ Tết sắp tới và các vụ sau.”

Từ phía Syngenta Flowers, ông Nguyễn Lê Minh Triết, Quản lý Bộ phận Kinh doanh Syngenta Flowers tại Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi chọn Sa Đéc vì đây là trái tim của ngành hoa kiểng miền Tây, nơi hội tụ kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ và điều kiện khí hậu điển hình. Chương trình này đánh dấu bước đầu trong hành trình dài hơi của chúng tôi để đồng hành cùng nhà vườn, cung cấp giống hoa phù hợp, ổn định và bền vững. Chúng tôi mong muốn sự kiện sẽ trở thành hoạt động định kỳ, hỗ trợ phát triển ngành hoa kiểng Việt Nam nói chung và miền Tây nói riêng.”

Với nỗ lực này, Syngenta Flowers khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam bằng cách kết hợp nghiên cứu giống, thử nghiệm thực tế và hợp tác chặt chẽ với nhà vườn, nhằm mang lại cho người trồng hoa những lựa chọn giống chất lượng, thích nghi tốt với khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường.