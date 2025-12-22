Thượng tôn pháp luật là điều kiện tiên quyết để IFC phát triển

Ngày 20/12/2025, tại hội thảo “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế” do báo Tiền Phong tổ chức, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, thượng tôn pháp luật là điều kiện tiên quyết để định vị niềm tin với các định chế tài chính toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế” do báo Tiền Phong tổ chức, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu cho biết: “Cách đây vài chục năm, tôi may mắn được làm việc trong một ngân hàng ở Broadway và được tiếp xúc rất nhiều với World Trade Center tại New York. Vì vậy, tôi thấy rằng việc đưa TPHCM trở thành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) là một hoài bão lớn nhưng cần một chiến lược thực tế. Trước khi vươn tầm thế giới, TPHCM cần tập trung trở thành trung tâm tài chính trọng điểm của khu vực Đông Nam Á với các trụ cột là Tài chính xanh (Green Finance), ESG, Fintech và Quản lý tài sản.”

TS. Nguyễn Trí Hiếu phát biểu tại hội thảo.

Lộ trình được TS. Nguyễn Trí Hiếu đề xuất chia làm 3 giai đoạn then chốt, gồm giai đoạn 2026 - 2030 là hoàn thiện nền tảng thể chế và hạ tầng, giai đoạn 2031 - 2035 sẽ tăng tốc thu hút các “ông lớn” tài chính, từ năm 2036 - 2045 là khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.

Chia sẻ về những trải nghiệm thực tế trong thời gian làm việc tại New York, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết điều làm nên sức mạnh bền vững của các trung tâm tài chính lớn không chỉ là dòng tiền khổng lồ mà là tính kỷ luật của hệ thống. Ông Hiếu chỉ ra rằng, để thu hút được những “người khổng lồ” như JPMorgan Chase hay Goldman Sachs, TPHCM không chỉ cần những tòa cao ốc hạng A+ mà cần một hệ sinh thái pháp lý đạt chuẩn mực quốc tế.

“Chúng ta phải quyết liệt chuyển đổi sang “văn hóa tuân thủ”. Tại các thị trường lớn như Mỹ, thượng tôn pháp luật là hơi thở, là điều kiện sống còn. Nếu TPHCM không xây dựng được một môi trường mà ở đó tính minh bạch và sự tuân thủ được đặt lên hàng đầu, chúng ta sẽ rất khó để thu hút những “ông lớn” như JPMorgan Chase hay Goldman Sachs.” TS. Hiếu nhấn mạnh.

Sự tuân thủ này, theo ông Hiếu phải được cụ thể hóa bằng việc xây dựng luật riêng cho IFC. Trong đó, các dịch vụ bổ trợ như văn phòng luật quốc tế, định giá, kiểm toán phải vận hành theo tiêu chuẩn khắt khe nhất của toàn cầu.

Ngoài ra, yếu tố con người được TS. Hiếu đặt lên hàng đầu trong bài tham luận. Một trung tâm tài chính quốc tế đòi hỏi đội ngũ nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà phải chuẩn hóa về thái độ và ngôn ngữ.

Từ cấp quản lý đến nhân viên phục vụ, bảo vệ đều phải thông thạo tiếng Anh và có phong cách phục vụ tận tâm. Ông Hiếu đưa ra ví dụ thực tế: “Nhân viên bảo vệ tại IFC không đơn thuần là người giữ an ninh, mà phải là người hướng dẫn, am hiểu sâu sắc sơ đồ và hoạt động của tòa nhà để hỗ trợ khách hàng theo chuẩn quốc tế”.

Khép lại bài tham luận, TS. Nguyễn Trí Hiếu khẳng định, minh bạch và uy tín là hai cột trụ không thể tách rời. Việc tuân thủ pháp luật và xây dựng một môi trường kinh doanh liêm chính sẽ là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất để TPHCM thu hút dòng vốn quốc tế bền vững, hiện thực hóa giấc mơ trở thành “phố Wall” của khu vực.